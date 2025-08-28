RAM-2X và đòn tấn công cách xa tiền tuyến

Ukraine sử dụng RAM-2X tấn công mục tiêu tại Nga.

RAM-2X, một phiên bản tương tự dòng UAV tự sát Lancet của Nga, có cánh hình chữ X đặc trưng. Trong tuần qua, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã sử dụng loại máy bay không người lái này để tấn công nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm cả tàu hỏa quân sự và các phương tiện cá nhân của quân đội Nga.

AFU đặc biệt chú ý đến các vật thể cố định, vốn là mục tiêu ưu tiên bị tiêu diệt. Việc sử dụng RAM-2X cho thấy Ukraine đang tăng cường khả năng tấn công ở khoảng cách đáng kể so với tiền tuyến. Việc sử dụng bộ lặp cho phép tăng phạm vi hoạt động của máy bay không người lái, tạo thêm thách thức cho lực lượng Nga.

Chi tiết về đặc tính kỹ thuật của loại đạn này và quy mô sử dụng vẫn chưa được tiết lộ, nhưng việc tích cực sử dụng RAM-2X cho thấy Quân đội Ukraine đang củng cố chiến thuật trong cuộc chiến giành không phận và các cuộc tấn công chính xác.

Về phần mình, quân đội Nga tiếp tục phát triển các hệ thống chống máy bay không người lái, bao gồm tác chiến điện tử và phòng không, để giảm thiểu mối đe dọa từ các diễn biến mới của Ukraine.

Mặc dù Ukraine đạt được tiến bộ rất lớn trong việc sản xuất và triển khai chiến đấu bằng thiết bị bay không người lái nhưng Sky News cho rằng, Kiev sắp thất thế trong cuộc đua UAV với Nga.

Nguồn tin này cho rằng Ukraine đã biến máy bay không người lái thành vũ khí hiệu quả nhất chống lại Nga. Nhưng hiện nay, giới phân tích cho rằng họ đang mất dần ưu thế trên bầu trời Ukraine.

Công ty sản xuất UAV General Cherry được thành lập bởi các tình nguyện viên tại Ukraine ngay khi chiến sự bùng nổ, ban đầu chỉ sản xuất 100 chiếc mỗi tháng, nhưng giờ đây con số này đã tăng gấp 1.000 lần. Quan chức Andriy Lavrenovych của công ty cho biết như vậy vẫn chưa đủ.

"Người Nga có rất nhiều quân, rất nhiều phương tiện, và các binh sĩ của chúng tôi mỗi ngày đều nói rằng chúng tôi cần nhiều hơn, cần thêm vũ khí, cần tốt hơn, cần nhanh hơn, cần cao hơn", ông cho biết.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng cho biết Nga đã tăng số lượng UAV, trong khi do thiếu kinh phí, Ukraine vẫn chưa thể mở rộng quy mô.

Một đoạn video được công bố vào tháng trước và quay tại một trong những nhà máy UAV khổng lồ mới của Nga, cho thấy hàng trăm UAV tấn công Geranium xếp hàng sẵn sàng phóng vào Ukraine.

Theo giới quan sát, Nga đã tinh chỉnh công nghệ để sản xuất các phiên bản UAV cảm tử nhanh và chết chóc hơn. Nga đang sử dụng quy mô và số lượng để lật ngược tình thế đối với Ukraine. Họ còn làm chủ công nghệ UAV điều khiển bằng sợi quang và chống nhiễu.