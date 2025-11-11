Radar LTAMDS giúp Patriot 'bắt sống' toàn bộ Iskander-M

Ukraine đã thúc đẩy sự quan tâm ngày càng tăng của thế giới đối với hệ thống phòng không Patriot, mặc dù được sản xuất tại Hoa Kỳ nhưng lại có các nhà thầu trên toàn thế giới.

Một trong số đó hóa ra lại nằm ngay cạnh Ba Lan, quốc gia láng giềng hiện đang cung cấp linh kiện cho radar LTAMDS mới nhất, khắc phục nhược điểm lớn của tổ hợp phòng không này, đặc biệt là trước tên lửa Iskander-M hiện đại của Nga.

Mới đây Công ty PIT-Radwar đã nhận được 2 hợp đồng phụ từ Raytheon để sản xuất ăng ten cho hệ thống nhận dạng địch - ta (IFF) của Patriot, khối lượng lên tới 40 đơn vị.

Đầu tiên là 4 đơn vị cho Romania, nằm trong gói bán hệ thống phòng không MIM-104 bổ sung của Mỹ. Nhiều khả năng, gói này cũng bao gồm cả khí tài được đặt hàng trong năm nay để thay thế tổ hợp đã chuyển giao cho Ukraine.

Hợp đồng thứ hai bao gồm 36 ăng ten cho riêng Ba Lan, được sản xuất trong giai đoạn hai của Dự án Visla. Chúng sẽ được sử dụng cho 12 radar LTAMDS mới nhất, mà Warsaw sẽ là nhà khai thác xuất khẩu đầu tiên.

Điểm thú vị ở đây là mỗi radar như vậy cần 3 ăng ten cùng lúc, bởi vì ưu điểm chính của nó là cung cấp phạm vi phủ sóng 360 độ. Điều này làm giảm đáng kể một trong những nhược điểm chính của Patriot, cụ thể là tính phân vùng hoạt động.

Radar LTAMDS là thành phần bổ sung quan trọng cho hệ thống Patriot.

Nhìn chung, cần lưu ý rằng với nhu cầu toàn cầu ngày càng lớn về hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa, việc tăng năng lực sản xuất tương ứng là rất cần thiết. Tuy nhiên điều này không chỉ liên quan đến các nhà sản xuất chính mà còn toàn bộ chuỗi cung ứng.

Đối với LTAMDS, nó vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và chỉ mới được chấp thuận sản xuất quy mô nhỏ gần đây. Tuy nhiên Tập đoàn Raytheon đang mở rộng khả năng của mình, khi sản xuất 12 - 18 sản phẩm mỗi năm.

Việc có một nhà thầu toàn diện sản xuất các thành phần radar Patriot gần, hoặc ngay tại Ukraine là một cơ hội tốt để hỗ trợ các tổ hợp này, cũng như đảm bảo thực hiện kịp thời đơn đặt hàng cho các quốc gia đã chuyển giao hệ thống phòng không của họ như một phần của gói viện trợ quân sự.

Tất nhiên việc lôi kéo ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine vào việc này sẽ rất thú vị, nhưng khả năng Hoa Kỳ cho phép điều đó ngay bây giờ theo nhận định là rất thấp.