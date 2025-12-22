Radar PhantomStrike được thiết kế để tích hợp lên bất kỳ nền tảng nào, bao gồm máy bay tấn công hạng nhẹ, máy bay trực thăng và UAV.

Một công ty tại Massachusetts, Hoa Kỳ vừa nhận hợp đồng cung cấp hệ thống radar PhantomStrike cho tiêm kích tự động của Không quân Mỹ.

Đây là loại radar điều khiển hỏa lực thế hệ mới, nhỏ gọn, nhẹ và tiêu thụ ít năng lượng hơn so với các radar mảng pha điện tử chủ động (AESA) hiện đại.

Theo Raytheon, PhantomStrike là radar đầu tiên sử dụng công nghệ làm mát hoàn toàn bằng không khí, tích hợp vật liệu GaN (Gallium Nitride) và thiết kế đóng gói tiên tiến.

Hệ thống này có thể lắp đặt trên nhiều nền tảng khác nhau, từ máy bay tấn công hạng nhẹ, trực thăng, máy bay không người lái cho đến các trạm cố định.

Radar PhantomStrike sẽ được trang bị cho X-62A VISTA – một biến thể F-16D Block 30 được nâng cấp với thiết bị điện tử Block 40. Đây là máy bay thử nghiệm tích hợp AI và phần mềm chuyên dụng, đóng vai trò nền tảng cho các nghiên cứu về khả năng bay tự động.

Hiệu năng vượt trội với chi phí thấp hơn

PhantomStrike có trọng lượng dưới 68 kg, chỉ bằng một nửa so với các radar AESA hiện đại, nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng cao trong việc cung cấp nhận thức tình huống trên không.

Radar này có khả năng tạo chùm tia số hóa, điều khiển chùm tia linh hoạt, hoạt động ở nhiều chế độ và có thể đồng thời theo dõi mục tiêu trên không lẫn mặt đất.

Raytheon khẳng định PhantomStrike mang lại hiệu quả vượt trội với chi phí chỉ bằng khoảng một nửa so với các radar điều khiển hỏa lực thông thường. Nhờ thiết kế kiến trúc mở, hệ thống có thể dễ dàng nâng cấp mà không cần bảo dưỡng phức tạp, đảm bảo duy trì tính phù hợp trong chiến trường nhiều năm tới.

Mở rộng ứng dụng và khả năng xuất khẩu

PhantomStrike đã được chính phủ Mỹ phê duyệt để bán thương mại trực tiếp, mở ra cơ hội xuất khẩu cho nhiều quốc gia.

Với thiết kế nhỏ gọn, giá thành hợp lý và khả năng tích hợp trên nhiều nền tảng, radar này được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp phổ biến trong các chương trình máy bay chiến đấu tự động và không người lái.

Ông Dan Theisen, Chủ tịch bộ phận Sản phẩm và Giải pháp tiên tiến của Raytheon, nhấn mạnh: “Máy bay tự động sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Mỹ duy trì ưu thế trên không, và PhantomStrike được thiết kế đặc biệt để phục vụ mục tiêu đó.”

Sự xuất hiện của PhantomStrike không chỉ đánh dấu bước tiến công nghệ trong lĩnh vực radar quân sự mà còn khẳng định xu hướng phát triển của các hệ thống chiến đấu tự động, nơi AI và thiết bị điện tử tiên tiến kết hợp để tạo ra sức mạnh vượt trội trên bầu trời.