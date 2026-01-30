Ngày 28 tháng 1, Tòa án quận Suwon chi nhánh Ansan đã tuyên phạt Cho Doo Soon án tù giam 8 tháng cùng với lệnh điều trị bắt buộc vì các hành vi vi phạm quy định gắn thiết bị giám sát điện tử.

Theo phán quyết của Hội đồng xét xử hình sự số 1 do Thẩm phán Ahn Hyo Seung chủ tọa, Cho Doo Soon bị kết luận phạm tội vi phạm Luật về việc gắn thiết bị điện tử giám sát và các tội danh liên quan. Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án 2 năm tù giam.

Ngay sau khi tuyên án, tòa đã phát lệnh bắt giam đối với Cho Doo Soon.

Ảnh: Yonhap News

Theo cáo trạng, từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 6 năm ngoái, Cho Doo Soon đã 4 lần tự ý rời khỏi nơi cư trú tại thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi, vi phạm lệnh hạn chế ra ngoài vào khung giờ học sinh tan học. Lệnh hạn chế đối với bị cáo bao gồm các khung giờ từ 7 đến 9 giờ sáng, 15 đến 18 giờ chiều và từ 21 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau.

Không chỉ vi phạm lệnh cấm ra ngoài, Cho Doo Soon còn bị cáo buộc cố ý làm hư hỏng thiết bị điện tử giám sát vị trí ngay trong nhà riêng.

Hội đồng xét xử, dựa trên các chứng cứ do Viện Kiểm sát cung cấp, đã công nhận toàn bộ các cáo buộc về việc vi phạm lệnh hạn chế ra ngoài và phá hoại thiết bị điện tử là có căn cứ.

Đối với hành vi phá hoại vòng giám sát, tòa cho rằng vào thời điểm xảy ra sự việc, bị cáo ở một mình trong nhà và thiết bị bị hư hỏng do tác động của lực mạnh, đủ cơ sở xác định chính bị cáo là người trực tiếp gây ra. Trong quá trình điều tra, Cho Doo Soon cũng đã khai nhận hành vi này.

Giải thích về mức hình phạt, tòa nhấn mạnh rằng bị cáo từng có tiền án bị tuyên phạt tù giam vì vi phạm lệnh hạn chế ra ngoài nhưng vẫn tiếp tục tái phạm. Tòa cho rằng chế độ gắn thiết bị giám sát điện tử nhằm bảo vệ người dân khỏi nguy cơ tội phạm, do đó việc vi phạm các nghĩa vụ kèm theo là hành vi đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như việc bị cáo thực hiện hành vi trong trạng thái hạn chế về năng lực nhận thức, thời gian ra ngoài trái phép tương đối ngắn và đã được yêu cầu quay về ngay lập tức bởi cán bộ quản chế. Ngoài ra, một phần hành vi phá hoại thiết bị chưa gây ra hậu quả hoàn toàn.

Đặc biệt, đánh giá về tình trạng tâm thần của Cho Doo Soon, tòa cho rằng với độ tuổi, nhân thân và tiền sử bệnh lý tâm thần, bị cáo có dấu hiệu rối loạn nhận thức thần kinh, làm suy giảm khả năng phân biệt đúng sai tại thời điểm phạm tội. Tòa kết luận bị cáo cần được điều trị chuyên môn tại cơ sở điều trị bắt buộc và nếu không được điều trị, nguy cơ tái phạm là rất cao. Đây cũng là cơ sở để tòa ban hành lệnh điều trị bắt buộc.

Khi được hỏi có ý kiến gì sau bản án, Cho Doo Soon chỉ trả lời ngắn gọn rằng không có.

Cho Doo Soon từng gây chấn động dư luận Hàn Quốc khi năm 2008 bị kết án vì bắt cóc và xâm hại tình dục một học sinh tiểu học, khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi chấp hành án tù 12 năm, hắn được trả tự do vào tháng 12 năm 2020. Đến tháng 12 năm 2023, Cho Doo Soon tiếp tục bị tuyên phạt 3 tháng tù giam vì vi phạm lệnh cấm ra ngoài ban đêm.

Nguồn: Yonhap News