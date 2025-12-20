HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ra quyết định truy nã Trương Văn Tú sinh năm 2001

Duy Anh |

Trương Văn Tú bị Công an Hà Nội truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Trương Văn Tú (SN 2001; thường trú tại xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh; trước là xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ra quyết định truy nã Trương Văn Tú sinh năm 2001 - Ảnh 1.

Đối tượng Trương Văn Tú (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo điều tra, tháng 7/2024, anh H. (trú tại Hưng Yên) có thoả thuận ứng tiền cho nhóm của Tú để đi xuất khẩu lao động, sau đó nhóm của Tú sẽ mua USD để trả lại.

Tuy nhiên sau khi đến ngân hàng mua USD, Tú đã cầm 25.000 USD rồi lên xe ô tô bỏ chạy.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trương Văn Tú về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 11/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Tú.

Bắt tạm giam nhân viên Lê Thị Linh Nhung
