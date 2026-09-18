Ra quyết định khởi tố Phan Thị Kim Ngân SN 1979

Phan Thị Kim Ngân bị khởi tố để điều tra về hành vi “Tàng trữ hàng cấm”.

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) cho biết đã ra quyết định khởi tố 02 vụ án hình sự, khởi tố 02 bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi “Tàng trữ hàng cấm”.

Các bị can gồm Lý Văn Tỷ (sinh năm 1970, ngụ ấp An Hiệp, xã Gò Quao, tỉnh An Giang) và Phan Thị Kim Ngân (sinh năm 1979, ngụ số 148 Huỳnh Tấn Phát, tổ 18, khu phố Vĩnh Phát, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).

Bị can Phan Thị Kim Ngân. Ảnh: CA An Giang

Trước đó, ngày 25/8/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra tại số 148 Huỳnh Tấn Phát, tổ 18, khu phố Vĩnh Phát, phường Rạch Giá, phát hiện Phan Thị Kim Ngân đang tàng trữ 2.090 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Làm việc với cơ quan điều tra, Ngân khai nhận được một người đàn ông chưa rõ nhân thân, lai lịch thuê tàng trữ số thuốc lá trên để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Bị can Lý Văn Tỷ. Ảnh: CA An Giang

Tiếp đó, ngày 28/8/2026, lực lượng Công an phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra tại ấp An Hiệp, xã Gò Quao, phát hiện Lý Văn Tỷ đang tàng trữ 1.640 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Tại cơ quan điều tra, Tỷ khai nhận được một người đàn ông tên A, chưa rõ nhân thân, lai lịch, thuê tàng trữ số thuốc lá trên để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.