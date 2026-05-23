HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ra quyết định khởi tố nhân viên Kim Thị Linh SN 2001 cùng nữ quản lý

Duy Anh
|

Đây là các đối tượng trong đường dây "Rửa tiền" xuyên quốc gia vừa bị triệt phá.

Ngày 21/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã triệt phá đường dây "rửa tiền" xuyên quốc gia qua mạng, khởi tố 7 đối tượng trong đó Lê Việt Trinh (sinh năm 1999, trú xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) - được xác định là đối tượng cầm đầu.

Các bị can khác gồm: Kim Thị Linh (sinh năm 2001, ở phường Từ Liêm, TP Hà Nội); Bùi Quang Long (sinh năm 2001 phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ); Trần Thị Kim Ngân (sinh năm 2003, phường Từ Liêm, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Năng (sinh năm 1991, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Thế Chinh (sinh năm 1990, ở xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) và Vũ Văn Tuấn (sinh năm 1995, xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng).

Ra quyết định khởi tố nữ quản lý Lê Việt Trinh SN 1999 và hàng loạt đối tượng - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Lê Việt Trinh.

Các đối tượng đã tham gia rửa thành công hơn 50 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 2/2026, thông qua thông qua mạng xã hội, Lê Việt Trinh đã kết nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc.

Qua trao đổi, đối tượng này giới thiệu đang vận hành casino tại Campuchia, có nhu cầu chuyển đổi các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Biết rõ đây là hành vi “rửa tiền” bất hợp pháp nhưng Lê Việt Trinh vẫn đứng ra tổ chức, điều hành đường dây với sự tham gia của 6 đối tượng trên.

Ra quyết định khởi tố nữ quản lý Lê Việt Trinh SN 1999 và hàng loạt đối tượng - Ảnh 2.

Thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây "Rửa tiền"

Để vận hành đường dây, Lê Việt Trinh trả lương cố định cho các “nhân viên” từ 12 - 17 triệu đồng/tháng; đồng thời trả thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng để nhận tiền “bẩn”. Nhóm đối tượng được hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có liên quan đến đường dây này. Trong đó, các bị hại bị lừa đảo dưới nhiều thủ đoạn như đầu tư sinh lời qua mạng, mua thuốc online, đặt mua hàng hóa, giao hàng qua Internet…

Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng hệ thống tài khoản ngân hàng do nhóm của Lê Việt Trinh quản lý để hợp thức hóa dòng tiền.

Ra quyết định khởi tố nữ quản lý Lê Việt Trinh SN 1999 và hàng loạt đối tượng - Ảnh 3.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Kim Thị Linh.

Đáng chú ý, có trường hợp bị hại bị chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Riêng vụ việc xảy ra ngày 16/4, chị Đ.T.N (trú tỉnh Thái Nguyên) bị lừa đảo với tổng số tiền hơn 567 triệu đồng.

Sau khi qua nhiều lớp tài khoản trung gian, số tiền này tiếp tục được chuyển đổi sang USDT để xóa dấu vết.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 2/2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng đã tham gia rửa thành công hơn 50 tỷ đồng.

Phát hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một số đối tượng trong đường dây

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, tối 6/5, tại khu vực phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Vũ Văn Tuấn và Bùi Quang Long đã bàn bạc góp tiền mua ma túy để sử dụng cùng nhóm đối tượng. Sau khi mua được ma túy đá từ một đối tượng quen qua mạng xã hội, các đối tượng mang về phòng trọ để sử dụng. Kết quả xét nghiệm xác định Vũ Văn Tuấn; Bùi Quang Long và Nguyễn Văn Năng, Nguyễn Thế Chinh dương tính với chất ma tuý.

Theo Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, các mẫu chất bám dính thu giữ trên dụng cụ sử dụng ma túy và túi nilon đều là ma túy loại Methamphetamine.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 7 bị can về các tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan cũng như truy vết toàn bộ dòng tiền phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng.

Ra lệnh bắt tạm giam chủ tiệm spa Lê Thị Giỏi SN 1996
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

lừa đảo chiếm đoạt tài sản

khởi tố

rửa tiền

bắt tạm giam

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại