Ra quyết định khởi tố nhân viên cửa hàng điện máy Nguyễn Hữu Phú SN 1995

Nguyễn Hữu Phú bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Ngày 25/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Hữu Phú (SN 1995, trú thôn 9, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Hữu Phú là nhân viên hợp đồng thuộc bộ phận All In One (tất cả trong một) của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Điện máy... (địa chỉ: số 47 Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai).

Nguyễn Hữu Phú nghe đọc lệnh khởi tố. Ảnh: CA Gia Lai

Theo hợp đồng lao động và bảng mô tả công việc, Phú được giao nhiệm vụ quản lý hàng hóa trong siêu thị; tư vấn, bán hàng và thu tiền của khách hàng nộp về cho công ty. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ ngày 20/8/2026 đến ngày 16/9/2026, Phú có hành vi chiếm đoạt số tiền 168.240.000 đồng của công ty để tiêu xài mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo Cổng TTĐT CA tỉnh Gia Lai