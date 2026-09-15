Ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Thích SN 1994

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố Nguyễn Văn Thích cùng 5 đối tượng có hành vi mua bán nữ nhân viên quán karaoke.

Ngày 15/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can về các tội "Mua bán người" và "Mua bán người dưới 16 tuổi" theo quy định tại Bộ luật Hình sự. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thích (sinh năm 1994, trú tại thành phố Hải Phòng), Đặng Văn Toàn (sinh năm 2007, trú tại thành phố Hải Phòng) và Đinh Hoài Nam (sinh năm 2001, trú tại tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố về hai tội "Mua bán người" và "Mua bán người dưới 16 tuổi."

Nguyễn Duy Hà (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Đức Hiền (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Bắc Ninh) bị khởi tố về tội "Mua bán người."

Nguyễn Duy Thanh (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Hưng Yên) bị khởi tố về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi."

Các đối tượng bị khởi tố về hành vi mua bán người (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Theo tài liệu điều tra xác định Nguyễn Văn Thích quen biết Đặng Văn Toàn thông qua hội nhóm "Nhân viên Karaoke" trên mạng xã hội Facebook.

Thích làm nghề chăn dắt nhân viên nữ làm rót bia bấm bài tại các quán karaoke tại khu vực xã Gia Lộc và các xã lân cận tại Hải Phòng, quá trình làm Thích cần tìm nhân viên nữ nên đã nói với Toàn tìm hộ, Toàn đồng ý, khi nào có Toàn sẽ báo cho Thích biết; Thích thỏa thuận sẽ trả tiền công cho Toàn từ 2 - 3 triệu đồng một nhân viên nếu Toàn tìm được nhân viên cho Thích.

Để có nguồn nhân viên cho Thích, Toàn thường xuyên lên các hội nhóm trên mạng xã hội như "Tuyển nhân viên Karaoke", "Nhân viên Karaoke"… đăng thông tin tìm nhân viên nữ phục vụ rót bia, bấm bài tại quán Karaoke.

Cũng thông qua các hội nhóm này, Toàn quen biết với N.T.Y.N, sinh năm 2010, trú tại tỉnh Điện Biên và cháu P.T.K.N, sinh năm 2011, trú tại thành phố Quảng Ninh.

Thời điểm này, P.T.K.N đang làm việc tại Quảng Ninh, còn N.T.Y.N là nhân viên dưới quyền của Nguyễn Duy Hà và Nguyễn Đức Hiền.

Toàn và Thích thống nhất rủ N.T.Y.N và cháu P.T.K.N về làm cho Thích ở Hải Phòng thì được cả hai đồng ý, sau đó Toàn, Thích đón cả hai về làm nhân viên karaoke ở Hải Phòng.

Quá trình đón N.T.K.N thì Thích và Toàn phải trả cho Nguyễn Duy Hà và Nguyễn Đức Hiền số tiền 20,5 triệu đồng.

Sau khi làm cho Thích và Toàn khoảng một tháng thì N.T.Y.N và cháu P.T.K.N cảm thấy chán nên muốn đổi chỗ làm, Thích và Toàn đồng ý và bán cả hai cho Đinh Hoài Nam - hiện đang làm quản lý nhân viên ở phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình lấy số tiền 28,5 triệu đồng.

Sau khi làm với Nam một thời gian, N.T.Y.N và cháu P.T.K.N tiếp tục liên hệ với Nguyễn Duy Thanh và nhờ Thanh đón 2 người về làm cho Thanh.

Sau đó Thanh đến chỗ Nam và trả cho Nam số tiền 33,9 triệu đồng để đưa N.T.Y.N và cháu P.T.K.N về làm cho mình ở xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.