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Ra quyết định khởi tố Mai Thanh Tùng SN 1997 liên quan 27 tài khoản ngân hàng

Chi Chi
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Mai Thanh Tùng SN 1997 bị khởi tố về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Thanh Tùng (SN 1997, trú xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình) về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", quy định tại Khoản 1, Điều 291, Bộ luật Hình sự. Đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 7/2025, Mai Thanh Tùng tham gia hội nhóm Facebook "Mua bán tài khoản ngân hàng" và biết một tài khoản Telegram tên "Diêm Vương" có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng nên đã nảy sinh ý định thu mua tài khoản ngân hàng của người khác rồi bán lại để hưởng chênh lệch.

Tùng đã đặt vấn đề, hướng dẫn N.A.Đ (SN 1997, trú tỉnh Ninh Bình) và N.M.C (SN 2002, trú tỉnh Hà Tĩnh) đứng tên thành lập 5 công ty tại TP. Hà Nội, sau đó dùng tư cách người đại diện theo pháp luật mở tài khoản ngân hàng loại doanh nghiệp tại nhiều ngân hàng rồi chuyển toàn bộ tên đăng nhập, mật khẩu cho Tùng qua Zalo. Mỗi tài khoản Tùng trả công từ 1,5 - 2 triệu đồng. Các công ty này chỉ được lập ra để mở tài khoản, không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào trên thực tế.

Ra quyết định khởi tố Mai Thanh Tùng SN 1997 liên quan 27 tài khoản ngân hàng - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Thanh Tùng. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Từ tháng 7/2025 đến tháng 4/2026, Tùng đã thu mua tổng cộng 27 tài khoản ngân hàng (gồm 26 tài khoản doanh nghiệp và 1 tài khoản cá nhân), sau đó bán lại cho đối tượng "Diêm Vương" với giá 2,5 triệu đồng/tài khoản, thu lợi bất chính hơn 20 triệu đồng. Hành vi của Tùng đã xâm phạm trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, ảnh hưởng đến tính an toàn, minh bạch của các giao dịch thanh toán.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Thanh Tùng về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", quy định tại Khoản 1, Điều 291, Bộ luật Hình sự. Đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ATM; không cho người khác mượn căn cước công dân hoặc đứng tên thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản theo yêu cầu để nhận tiền công. Những tài khoản này thường bị các đối tượng sử dụng làm công cụ lừa đảo, rửa tiền, đánh bạc trực tuyến... Khi phát hiện các hội nhóm, cá nhân rao mua, thuê tài khoản ngân hàng, đề nghị thông báo cho cơ quan Công an gần nhất.

Theo Cổng TTĐT CA Hà Tĩnh

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