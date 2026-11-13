Ra quyết định tạm giữ hình sự admin Fanpage “Cấm Xoá Bài” Đàm Hải Hoàng SN 1991

Đàm Hải Hoàng SN 1991 đã dùng các bài “Bóc phốt” để gây áp lực, cưỡng đoạt tài sản.

Thực hiện chỉ đạo của Đồng chí Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng về tiếp tục tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật lợi dụng không gian mạng thực hiện hành vi phạm tội. Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Phòng an ninh mạng (Công an thành phố Hải Phòng) điều tra, làm rõ đối tượng lợi dụng mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin, hình ảnh liên quan cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Đối tượng Đàm Hải Hoàng. Ảnh: CA Hải Phòng

Điều tra ban đầu xác định, từ tháng 02/2025, Đàm Hải Hoàng, sinh năm 1991, trú tại số 89/33 Trần Phú, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng sử dụng 01 điện thoại di động truy cập, quản lý và đăng tải thông tin trên mạng xã hội. Hoàng lập và sử dụng 10 tài khoản Facebook cá nhân.

Các tài khoản, Fanpage đó tham gia quản trị 03 hội nhóm, gồm: "Sợ Bị Bắt Xe Hải Phòng", "Sợ Bị Bóc Phốt Hải Phòng" và "Báo Chốt Hải Phòng". Hoàng trực tiếp quản lý, sử dụng các tài khoản, Fanpage, hội nhóm trên để đăng tải thông tin, hình ảnh, thu hút lượt xem, bình luận, tăng tương tác, đồng thời sử dụng nhiều tài khoản, Fanpage khác nhau nhằm che giấu danh tính người trực tiếp quản lý, sử dụng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, đã xác định khoảng 30 cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng bị Hoàng đăng tải thông tin, hình ảnh có nội dung tiêu cực, bôi nhọ hoặc có dấu hiệu sai sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, tinh thần, cuộc sống và hoạt động kinh doanh. Quá trình xác minh cũng xác định một số cá nhân đã chuyển tiền cho Hoàng hoặc chuyển tiền qua tài khoản của người khác theo yêu cầu của Hoàng, liên quan đến việc đăng bài, gỡ bài, quảng cáo và các khoản chi phí khác; tổng số tiền bước đầu xác định khoảng trên 100 triệu đồng.

Ngày 12/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Đàm Hải Hoàng về hành vi Cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự cũng cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin, tạo ảnh hưởng, gỡ bài và nhận tiền, lợi ích vật chất. Đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến trang, tài khoản nêu trên liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng (đồng chí Thượng tá Hoàng Kim Thái - Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Đặc nhiệm- số điện thoại 0904.127.567; địa chỉ: Số 10, đường Đà Nẵng, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng) để phối hợp điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT CATP Hải Phòng