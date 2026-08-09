Ra quyết định khởi tố hình sự cai thầu Hoàng Kim Trường SN 1986

Hoàng Kim Trường là cai thầu đã có hành vi tự ý huy động công nhân thực hiện công việc nguy hiểm gây chết người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Hoàng Kim Trường (sinh năm 1986, trú tại thôn Bản Cưởm, xã Ngọc Đường, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn lao động", quy định tại khoản 2 Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Trước đó ngày 16/6/2026, Hoàng Kim Trường, là cai thầu đã có hành vi tự ý huy động công nhân thực hiện công việc thu hồi đường dây điện cũ tại Trạm biến áp Vật Tư thuộc phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang khi chưa có lịch công tác được phê duyệt, không giám sát chặt chẽ việc thi công, để công nhân làm việc trên cao một mình mà không có các điều kiện đảm bảo an toàn theo quy định.

Hành vi này đã gây hậu quả khiến anh H.V.T. (sinh năm 1993, trú tại thôn Khuôn Làng, xã Tùng Bá, tỉnh Tuyên Quang) trong quá trình thực hiện công việc được giao đã bị ngã từ trên cột điện xuống đất, bị chấn thương sọ não sau đó tử vong.

Hoàng Kim Trường nghe đọc quyết định khởi tố. Ảnh: CA Tuyên Quang

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo:

Người sử dụng lao động phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; không vì tiến độ hoặc lợi ích kinh tế mà xem nhẹ tính mạng, sức khỏe của người lao động.

Mọi hoạt động thi công, đặc biệt là thi công liên quan đến điện, làm việc trên cao phải được tổ chức đúng quy trình, đúng kế hoạch, có đầy đủ hồ sơ, lệnh hoặc phiếu công tác theo quy định của ngành. Phải bố trí người chỉ huy, giám sát an toàn; trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động; không để người lao động làm việc đơn lẻ trong điều kiện nguy hiểm.

Người lao động cần chấp hành nghiêm quy trình kỹ thuật, chỉ thực hiện công việc khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn và kiên quyết từ chối làm việc nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn.

Mỗi quy trình được tuân thủ là thêm một mạng sống được bảo vệ. Đừng để sự chủ quan, lơ là hoặc coi thường quy định an toàn phải trả giá bằng những hậu quả không thể khắc phục.