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Ra quyết định khởi tố Giám đốc xây dựng Võ Tấn Đạt SN 1967

Chi Chi
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Võ Tấn Đạt là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Cơ khí Thành Đạt.

Ngày 01/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Võ Tấn Đạt, sinh năm: 1967, địa chỉ: số 113, ấp Lê Minh Châu B, xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi “Trốn thuế” quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2025).

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2021, ông Võ Tấn Đạt với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Cơ khí Thành Đạt, trong quá trình điều hành hoạt động công ty đã trực tiếp liên hệ mua hóa đơn của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vương Bình và Công ty TNHH Khai thác Sản xuất & Kinh doanh Sắt thép Việt Nhật để hạch toán chi phí, trong khi các hóa đơn này không phản ánh giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ thực tế, qua đó làm giảm số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước. Theo kết luận giám định của cơ quan chuyên môn, tổng số tiền trốn thuế, gây thất thoát ngân sách nhà nước được xác định trên 2 tỷ đồng.

Ra quyết định khởi tố Võ Tấn Đạt vì hành vi trốn thuế tại Cần Thơ năm 2026 - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can Võ Tấn Đạt. Ảnh: CA Cần Thơ

Theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2025) ­cá nhân thực hiện hành vi trốn thuế có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 4.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 07 năm, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Đối với pháp nhân thương mại, tùy theo tính chất, mức độ hành vi phạm tội thì có thể bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng, đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế; thực hiện đăng ký, kê khai, quyết toán và nộp thuế đầy đủ, trung thực, chính xác, đúng thời hạn; không che giấu doanh thu, kê khai không đúng thực tế hoặc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp nhằm trốn thuế, gian lận thuế. Khi phát sinh khó khăn, vướng mắc, người nộp thuế cần liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn và kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo Cổng TTĐT CA Cần Thơ

Ra quyết định khởi tố Trần Thị Thanh Thủy SN 1976
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