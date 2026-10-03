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Ra quyết định khởi tố Trần Thị Thanh Thủy SN 1976

Chi Chi
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Trần Thị Thanh Thủy bị khởi tố để điều tra về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Ngày 02/10, Công an phường Tô Châu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1979) và Trần Thị Thanh Thủy (sinh năm 1976), cùng ngụ khu phố Tô Châu, phường Tô Châu, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi "Buôn bán hàng cấm".

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an phường Tô Châu phát hiện Phong và Thủy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Phong cất giấu 270 bao thuốc lá điếu nhập lậu; Thủy cất giấu 600 bao thuốc lá điếu nhập lậu trong cốp xe.

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Đối tượng Nguyễn Thanh Phong và Trần Thị Thanh Thuỷ tại cơ quan Công an. Ảnh: CA An Giang

Qua làm việc, cả hai khai nhận số thuốc lá trên được mua của một người không rõ lai lịch nhằm mục đích bán lại kiếm lời. Theo cơ quan Công an, Phong và Thủy đều đã có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Tô Châu phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an phường Tô Châu đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không mua bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu và các loại hàng hóa thuộc danh mục hàng cấm. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, người dân kịp thời thông tin cho cơ quan Công an để phối hợp xử lý, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Cổng TTĐT CA An Giang

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