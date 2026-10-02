Ra quyết định khởi tố chủ thầu xây dựng Nguyễn Đức Tịnh SN 1970

Nguyễn Đức Tịnh bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Ngày 30/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Tịnh sinh năm 1970, trú tại thôn Đông Đoài, xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động" quy định tại điểm a khoản 1 Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 17 giờ 50 phút ngày 11/9/2026, tại một công trình xây dựng nhà ở trên địa bàn thôn Bồng Tiên, xã Vũ Tiên xảy ra vụ tai nạn lao động. Trong quá trình tháo dỡ giàn giáo, một người đàn ông bị ngã từ mái hiên tầng một xuống sân, độ cao khoảng 5 mét dẫn đến bị thương nặng. Mặc dù được sơ cứu và đưa đi cấp cứu nhưng đến 20 giờ 20 phút cùng ngày, người đàn ông trên đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vũ Tiên đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, nắm tình hình, xác minh ban đầu và cung cấp, phối hợp thu thập các thông tin có liên quan, phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xác định Nguyễn Đức Tịnh là người cai thầu xây dựng, có thỏa thuận với những người làm việc tại công trình về công việc, tiền công; đồng thời trực tiếp quản lý, điều hành và có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tại công trình. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, các điều kiện bảo đảm an toàn đối với người làm việc trên cao chưa được thực hiện đầy đủ; không trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ và không thực hiện các biện pháp phòng, chống ngã theo quy định về an toàn trong thi công xây dựng.

Công an xã Vũ Tiên làm việc với Nguyễn Đức Tịnh để xác minh, làm rõ các nội dung liên quan đến vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình xây dựng trên địa bàn. Ảnh: CA Hưng Yên

Vụ việc là lời cảnh báo đối với các chủ hộ, chủ thầu, người quản lý công trình và người lao động về những nguy cơ mất an toàn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu chủ quan, xem nhẹ các quy định về an toàn lao động, nhất là đối với hoạt động thi công, làm việc trên cao.

Cơ quan Công an đề nghị các hộ gia đình đang xây dựng, sửa chữa nhà ở, các chủ thầu và người lao động trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn trong thi công xây dựng; chủ động kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn trước và trong quá trình thi công; sử dụng giàn giáo, thang, sàn công tác và các thiết bị bảo đảm yêu cầu kỹ thuật; trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguy cơ ngã cao. Khi phát hiện điều kiện không bảo đảm an toàn, cần kịp thời dừng thi công để khắc phục, tuyệt đối không vì tiến độ hoặc lợi ích trước mắt mà bỏ qua các yêu cầu về an toàn.

Lực lượng Công an sẽ tiếp tục chủ động nắm tình hình, phối hợp với các lực lượng chức năng, ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn lao động, nhất là tại các công trình xây dựng nhà ở trên địa bàn; qua đó nâng cao ý thức chấp hành của chủ hộ, chủ thầu và người lao động, chủ động phòng ngừa tai nạn, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo Cổng TTĐT CA Hưng Yên