Thi hành lệnh bắt tạm giam nguyên công chức thuế Nguyễn Tiến Thượng SN 1962

Nguyễn Tiến Thượng bị bắt vì liên quan sai phạm tại Tổ thu phí cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai.

Ngày 30/9/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Thượng, nguyên công chức Chi cục Thuế khu vực Lào Cai - Mường Khương, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đơn vị đã tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, làm rõ các sai phạm liên quan đến Tổ thu phí sử dụng hạ tầng của cơ quan Thuế.

Ngày 30/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiến Thượng (sinh năm 1962, trú tại tổ 26, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) nguyên là công chức Chi cục Thuế khu vực Lào Cai - Mường Khương, thành viên Tổ thu phí.

Ảnh: CA Lào Cai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiến Thượng. Ảnh: CA Lào Cai

Bị can Thượng bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hành vi sai phạm xảy ra tại Cửa khẩu đường bộ số II Kim Thành - Lào Cai trong năm 2020.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, làm rõ các nội dung có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.



Theo Cổng TTĐT CA Lào Cai