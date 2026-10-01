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Công an đang điều tra giao dịch chuyển khoản của hàng nghìn người khắp cả nước: Bắt Đặng Hùng Vương SN 1996

Chi Chi (Tổng hợp)
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Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những người từng chuyển tiền qua các tài khoản sau khẩn trương báo cáo công an.

Ngày 1/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên báo Công an nhân dân rằng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Đặng Hoàng Lợi (SN 1997, trú tại xã Duy Xuyên, TP. Đà Nẵng) và Đặng Hùng Vương (SN 1996, trú tại xã Thu Bồn, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Vương và Lợi bàn bạc lập các trang mạng xã hội nhằm trục lợi từ lòng hảo tâm của các tín đồ tôn giáo. Hai đối tượng tạo lập hai trang Facebook giả mạo gồm "Truyền Thông Giáo Xứ Thọ Vực" (mạo danh Giáo xứ Thọ Vực, xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh) và "Truyền thông giáo xứ Đông Hoà" (mạo danh Giáo xứ Đông Hòa, xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh).

Trên các trang này, nhóm đối tượng liên tục đăng tải hình ảnh sinh hoạt tôn giáo, mạo danh linh mục quản xứ để phát đi thông báo kêu gọi phật tử, giáo dân trên toàn quốc quyên góp kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà thờ. Để xóa dấu vết, Vương và Lợi thu mua sim rác cùng các tài khoản ngân hàng không chính chủ trên không gian mạng làm tài khoản tiếp nhận tiền ủng hộ.

Công an đang điều tra giao dịch chuyển khoản của hàng nghìn người, tìm gấp ai từng chuyển vào 2 tài khoản này - Ảnh 1.

Fanpage giả mạo “Truyền Thông Giáo Xứ Thọ Vực”, “Truyền thông giáo xứ Đông Hoà”. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Công an đang điều tra giao dịch chuyển khoản của hàng nghìn người, tìm gấp ai từng chuyển vào 2 tài khoản này - Ảnh 2.

2 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Theo báo Hà Tĩnh, khi các nhà hảo tâm chuyển tiền vào hệ thống tài khoản chỉ định, hai đối tượng nhanh chóng luân chuyển dòng tiền qua nhiều lớp trung gian nhằm gây khó khăn cho công tác truy vết. Cụ thể, nhóm này quy đổi tiền chiếm đoạt thành thẻ cào điện thoại rồi nạp vào các sàn giao dịch tài sản số quốc tế như Binance, Bybit và ví Trust để mua tiền mã hóa. Sau khi hoàn tất chuỗi giao dịch rửa tiền, các đối tượng mới rút ngược về tài khoản cá nhân để chia nhau tiêu xài.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đã có hàng nghìn nạn nhân trên khắp cả nước mắc bẫy với tổng số tiền thiệt hại rất lớn. Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang mở rộng chuyên án để xử lý triệt để các mắt xích liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các tổ chức, cá nhân từng chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản 0110699914 (Vikki Bank, tên Tran Thanh Truc) và tài khoản 1802281018635 (Agribank, tên Dang Van Dau); hoặc từng liên hệ qua số điện thoại 0904018227 và các Fanpage mạo danh nêu trên, nhanh chóng liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để cung cấp thông tin, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

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