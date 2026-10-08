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Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh Đặng Văn Giang SN 1979

Chi Chi
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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Giang.

Ngày 8/10/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, quy định tại Điều 317, Bộ luật hình sự, xảy ra tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Qua công tác nắm tình hình, ngày 17/9/2026, tại xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 88C-261.93 do Nguyễn Quang Trung, sinh năm 1993, trú tại xóm Yên Thịnh, xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên điều khiển, trên xe chở nhiều lợn có biểu hiện nhiễm bệnh.

Tiến hành làm việc, kiểm tra xe ô tô, phát hiện 26 con lợn, tổng khối lượng 2.700 kg, đối tượng mua, vận chuyển từ xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên mục đích bán cho các hộ chuyên kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó có Đặng Văn Giang, sinh năm 1979, trú tại tổ dân phố 24, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lợn tại nhà Đặng Văn Giang, phát hiện 16 con bị nhiễm vi rút dịch tả lợn Châu Phi với tổng khối lượng là 1,5 tấn, trong đó có 01 con đã chết.

Quyết định khởi tố Đặng Văn Giang vì vi phạm an toàn thực phẩm tại Thái Nguyên - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Giang. Ảnh: CA Thái Nguyên

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện nay, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong lĩnh vực này, tuy nhiên sự chủ động của người tiêu dùng trong lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn cùng với việc tích cực tố giác các hành vi vi phạm sẽ góp phần ngăn ngừa thực phẩm bẩn lưu thông trên thị trường, bảo vệ sức khỏe người dân.

Theo Cổng TTĐT CA Thái Nguyên

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