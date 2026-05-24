HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ra quyết định khởi tố chủ công ty bán giày dép giả Lưu Phát Thuận SN 1991

Duy Anh
|

Cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ 6/2023 đến 30/4/2026, đối tượng Lưu Phát Thuận đã thu lợi bất chính số tiền hơn 3,5 tỷ đồng từ bán giày dép giả.

Bộ Công an thông tin, ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lưu Phát Thuận (sinh năm 1991; ở TP. Hồ Chí Minh) về hành vi “Xâm phạm sở hữu công nghiệp” theo Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 14/5/, Công an TP. Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 và Công an phường Long Trường tiến hành kiểm tra tại địa chỉ: số 42, đường Đ7, khu nhà ở thấp tầng, phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh, là trụ sở Công ty TNHH Thale Group, do Lưu Phát Thuận là đại diện pháp luật.

Kết quả phát hiện số lượng đặc biệt lớn gồm hàng ngàn đôi giày, dép, vớ giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng các loại của Mỹ, các quốc gia thuộc liên minh Châu Âu…, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định đối với Lưu Phát Thuận (Ảnh: Bộ Công an).

Qua điều tra xác định, từ khoảng tháng 6/2023 đến khi bị phát hiện, Lưu Phát Thuận đã tiến hành kinh doanh, mua bán các mặt hàng giày dép giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas, Converse… thông qua các nền tảng Thương mại điện tử Shopee và mạng xã hội, nhằm thu lợi bất chính cho cá nhân, cách thức thực hiện như sau: Lưu Phát Thuận lập và sử dụng các tài khoản shopee, facebook, instagram, tiktok tên thanhstore sử dụng để quảng cáo, mua bán kinh doanh giày dép.

Nguồn hàng do Thuận tìm mua trôi nổi, không hóa đơn chứng từ trên mạng và các sàn thương mại điện tử. Sau khi mua, Thuận tiêu thụ bằng cách bán lẻ lại cho khách để kiếm lời qua sàn thương mại điện tử Shopee.

Tang vật thu giữ (Ảnh: Bộ Công an).

Cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ 6/2023 đến 30/4/2026, đối tượng Lưu Phát Thuận đã thu lợi bất chính số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ra quyết định khởi tố nhân viên Kim Thị Linh SN 2001 cùng nữ quản lý


Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

khởi tố

chiếm đoạt tài sản

hàng giả

bắt tạm giam

Hay độc lạ

lệnh bắt tạm giam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại