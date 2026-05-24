Ra quyết định khởi tố chủ công ty bán giày dép giả Lưu Phát Thuận SN 1991

Bộ Công an thông tin, ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lưu Phát Thuận (sinh năm 1991; ở TP. Hồ Chí Minh) về hành vi “Xâm phạm sở hữu công nghiệp” theo Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 14/5/, Công an TP. Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 và Công an phường Long Trường tiến hành kiểm tra tại địa chỉ: số 42, đường Đ7, khu nhà ở thấp tầng, phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh, là trụ sở Công ty TNHH Thale Group, do Lưu Phát Thuận là đại diện pháp luật.

Kết quả phát hiện số lượng đặc biệt lớn gồm hàng ngàn đôi giày, dép, vớ giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng các loại của Mỹ, các quốc gia thuộc liên minh Châu Âu…, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định đối với Lưu Phát Thuận (Ảnh: Bộ Công an).

Qua điều tra xác định, từ khoảng tháng 6/2023 đến khi bị phát hiện, Lưu Phát Thuận đã tiến hành kinh doanh, mua bán các mặt hàng giày dép giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas, Converse… thông qua các nền tảng Thương mại điện tử Shopee và mạng xã hội, nhằm thu lợi bất chính cho cá nhân, cách thức thực hiện như sau: Lưu Phát Thuận lập và sử dụng các tài khoản shopee, facebook, instagram, tiktok tên thanhstore sử dụng để quảng cáo, mua bán kinh doanh giày dép.

Nguồn hàng do Thuận tìm mua trôi nổi, không hóa đơn chứng từ trên mạng và các sàn thương mại điện tử. Sau khi mua, Thuận tiêu thụ bằng cách bán lẻ lại cho khách để kiếm lời qua sàn thương mại điện tử Shopee.

Tang vật thu giữ (Ảnh: Bộ Công an).

Cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ 6/2023 đến 30/4/2026, đối tượng Lưu Phát Thuận đã thu lợi bất chính số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.



