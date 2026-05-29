Ra quyết định khởi tố chủ cơ sở chế biến hàu Phạm Thị Thắm SN 1978

Duy Anh
|

Từ năm 2021 đến khi bị phát hiện, Thắm đã chỉ đạo các nhân công đổ toàn bộ lượng vỏ hàu ra khu vực dọc bờ 2 ao nằm cạnh nhà xưởng.

Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra tại một cơ sở chế biến hàu thuộc thôn Đông Thắng, đặc khu Vân Đồn do Phạm Thị Thắm (SN 1978, trú tại thôn Đông Thắng, đặc khu Vân Đồn) là chủ cơ sở.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động sơ chế hàu, khu vực liền kề nhà xưởng có 2 ao nước, dọc theo bờ ao phía tiếp giáp với cơ sở trên có tập kết tổng khối lượng 324.500 kg vỏ hàu.

Hiện trường tập kết vỏ hàu (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Quá trình điều tra xác định: Từ năm 2021 đến thời điểm bị kiểm tra, Phạm Thị Thắm đã tự xây dựng cơ sở sơ chế hàu dạng nhà xưởng mái tôn, không có tường bao xung quanh tại khu vực nêu trên để hoạt động thu mua, sơ chế hàu mang tính chất tự phát, không thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định.

Cơ sở sử dụng khoảng 10 lao động thường xuyên để thực hiện các công đoạn phân loại, bóc tách và sơ chế hàu.

Đối với vỏ hàu thải loại phát sinh (phần vỏ nắp không còn giá trị tái sử dụng), mặc dù Thắm đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường - Đô thị Vân Đồn để thu gom, xử lý, tuy nhiên do muốn giảm chi phí xử lý, từ năm 2021 đến thời điểm kiểm tra, Thắm đã chỉ đạo các nhân công tại cả 2 cơ sở đổ toàn bộ lượng vỏ hàu ra khu vực dọc bờ 2 ao nằm cạnh nhà xưởng.

Quá trình điều tra bước đầu xác định toàn bộ lượng vỏ hàu này phát sinh từ hoạt động sơ chế thủy sản của cơ sở do Phạm Thị Thắm quản lý.

Làm việc với Phòng Nông nghiệp và Môi trường đặc khu Vân Đồn xác định khu vực tập kết vỏ hàu không được cơ quan có thẩm quyền quy hoạch, phê duyệt là địa điểm tập kết, xử lý chất thải.

Ngày 20/4, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận giám định xác định số vỏ hàu tập kết tại khu vực trên là chất thải rắn thông thường.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thắm để điều tra về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng, xác minh làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc 'rừng - biển' đẹp hàng đầu Việt Nam

