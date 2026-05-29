Công an vào cuộc xác minh giao dịch chuyển khoản hơn 400 triệu từ tài khoản của ông Vũ Xuân Khang

Ngày 28/5, Công an xã Thần Khê (tỉnh Hưng Yên) cho biết đơn vị vừa phối hợp hỗ trợ người dân trao trả thành công số tiền chuyển khoản nhầm.

Trước đó, vào ngày 22/5, ông Vũ Xuân Khang phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền 404.200.000 đồng từ một tài khoản lạ chuyển đến.

Dù đây là khoản tiền rất lớn, ông Khang đã không sử dụng mà chủ động đến trình báo, mong muốn tìm được chủ sở hữu thực sự để hoàn trả lại số tiền.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng tiến hành xác minh, thu thập thông tin liên quan, chủ động liên hệ nhiều nguồn để làm rõ người chuyển khoản.

Mặc dù chủ tài khoản chuyển tiền ở địa phương khác, quá trình xác minh gặp không ít khó khăn do thông tin ban đầu còn hạn chế, song bằng sự trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, Công an xã Thần Khê đã xác định được chủ sở hữu số tiền là ông Dương Trung Thành trú tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình và phối hợp thực hiện việc trao trả lại toàn bộ số tiền theo đúng quy định.

Đại diện Công an xã cùng ông Khang trả lại toàn bộ số tiền đã chuyển nhầm (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Nhận lại được khoản tiền lớn do chuyển nhầm, ông Thành không giấu được sự xúc động, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trung thực của ông Vũ Xuân Khang và sự hỗ trợ tận tình, trách nhiệm của lực lượng Công an xã Thần Khê trong việc xác minh, kết nối và giải quyết vụ việc.

Hành động của ông Vũ Xuân Khang là nghĩa cử đẹp, phẩm chất trung thực, sống có trách nhiệm với cộng đồng, rất cần được biểu dương và lan tỏa.

Đồng thời, sự vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm của lực lượng Công an xã Thần Khê cũng tiếp tục khẳng định vai trò của Công an cơ sở trong việc đồng hành cùng Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an “gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân”.