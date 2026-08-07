Cặp vợ chồng ra sức phản kháng trong lúc làm việc với công an.

Cuối tháng 4 vừa qua, câu chuyện về một cặp vợ chồng ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã khiến không ít người giật mình vì liên quan đến một hình thức lừa đảo quá tinh vi.

Trung tâm Chống lừa đảo huyện Tam Đài nhận được cảnh báo của nhân viên ngân hàng về một trường hợp có dấu hiệu đang trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo qua mạng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng kích hoạt cơ chế xử lý khẩn cấp và yêu cầu các điểm giao dịch ngân hàng trên toàn huyện rà soát những trường hợp rút tiền bất thường. Chưa đầy 10 phút sau, một chi nhánh ngân hàng tại địa phương phản hồi rằng một cặp vợ chồng họ Li vừa hoàn tất thủ tục rút 400.000 NDT (khoảng 1,5 tỷ đồng) tiền mặt. Hai người nói rằng họ cần tiền để “mua nhà cho con trai”, nhưng nhân viên ngân hàng nhận thấy hành vi của họ có nhiều điểm đáng ngờ.

Ảnh minh họa

Công an chống lừa đảo lập tức tìm cách liên hệ với hai vợ chồng và con trai của họ là Yang. Tuy nhiên, cặp vợ chồng không nghe điện thoại. Trong khi đó, Yang lại ở xa nhà, khẳng định gia đình không hề có kế hoạch mua nhà trong thời gian gần đây. Thông tin này khiến cảnh sát càng nghi ngờ hai người đang bị kẻ xấu thao túng và có nguy cơ mất toàn bộ số tiền vừa rút.

Tình hình trở nên khẩn cấp, Trung tâm Chống lừa đảo huyện Tam Đài phối hợp với Trung tâm Chỉ huy tình báo của Công an huyện để xác định vị trí của hai vợ chồng, đồng thời yêu cầu đồn cảnh sát địa phương nhanh chóng tới nhà để ngăn chặn.

Qin Hai - Phó đồn trưởng Đồn cảnh sát Fushun thuộc Công an huyện Tam Đài, cho biết do đồn cảnh sát cách nhà của hai vợ chồng khá xa, ông đã liên hệ trước với nhân viên ngân hàng cùng cán bộ địa phương để họ tới nhà hai người. Sau đó, ông cùng nhân viên hỗ trợ tới hiện trường.

Việc đầu tiên cảnh sát muốn xác nhận là 400.000 NDT (khoảng 1,5 tỷ đồng) vẫn còn nguyên hay đã được chuyển cho người khác. Tuy nhiên, hai vợ chồng tỏ ra cực kỳ thiếu hợp tác. Sau một hồi thuyết phục, cảnh sát cuối cùng cũng khiến họ lấy số tiền mặt ra để kiểm tra.

“Khi thấy tiền vẫn còn ở đó, chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều” - Qin Hai kể lại.

Tuy nhiên, việc thuyết phục hai người mới thực sự là phần khó khăn nhất. Cảnh sát giải thích rằng họ có thể đang trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo, nhưng cặp vợ chồng liên tục tỏ ra nghi hoặc, không tin lời công an.

May mắn, cặp vợ chồng vẫn chưa giao số tiền cho kẻ lừa đảo

Qin Hai sau đó tìm cách kiểm tra điện thoại của người chồng. Trên thiết bị xuất hiện một tài khoản QQ mới đăng ký, chỉ có duy nhất một người liên hệ. Đáng chú ý, toàn bộ lịch sử trò chuyện đã bị xóa. Khi được hỏi, người chồng nói người này là “anh họ” của mình. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện trên điện thoại có một ứng dụng bị nghi liên quan đến lừa đảo.

Những dấu hiệu này càng củng cố nghi ngờ rằng hai vợ chồng đang bị kẻ gian dẫn dắt.

Thế nhưng dù cảnh sát liên tục giải thích, hai người vẫn không chịu tin rằng mình đang bị lừa. Theo Qin Hai, cặp vợ chồng đã bị các đối tượng thao túng tâm lý nghiêm trọng. Vì vậy, cảnh sát không thể chỉ đơn giản yêu cầu họ giao tiền mà phải kiên nhẫn phân tích từng dấu hiệu, đưa ra những trường hợp lừa đảo tương tự và giải thích các thủ đoạn mà kẻ gian thường sử dụng.

Cuộc thuyết phục kéo dài suốt 5 giờ đồng hồ.

Trong quá trình đó, cảnh sát quyết định liên hệ với con trai của hai vợ chồng là Yang và yêu cầu anh trở về nhà. Trước đó, Yang đã khẳng định với cảnh sát rằng anh không hề có ý định mua nhà vào thời điểm này. Chính vì vậy, việc cha mẹ nói cần 400.000 NDT (khoảng 1,5 tỷ đồng) để mua nhà cho mình càng trở nên vô lý.

Cuối cùng, sau 5 giờ kiên trì giải thích và khi gặp con trai, hai vợ chồng mới dần nhận ra điều bất thường. Lúc này, họ mới nói cho cảnh sát biết rằng mình thực chất đang chuẩn bị đưa số tiền vừa rút tới khu vực trung tâm huyện Tam Đài để giao cho một người được gọi là “chuyên viên đầu tư”.

Đây chính là chi tiết giúp cảnh sát xác định rõ hơn kịch bản lừa đảo mà hai người đang mắc phải. Những kẻ đứng sau có thể đã sử dụng danh nghĩa “chuyên viên đầu tư” để tạo cảm giác đây là người có trách nhiệm bảo vệ tài sản, từ đó khiến nạn nhân tin tưởng và chủ động giao một khoản tiền lớn.

Sau khi nhận ra mình bị lừa, hai vợ chồng cùng người thân được cảnh sát đưa trở lại ngân hàng để gửi toàn bộ 400.000 NDT (khoảng 1,5 tỷ đồng) vào tài khoản tiết kiệm.

Nếu không có cảnh báo kịp thời từ hệ thống chống lừa đảo và sự can thiệp của cảnh sát, toàn bộ khoản tiền tiết kiệm của gia đình có thể đã rơi vào tay kẻ lừa đảo. Đáng chú ý, trường hợp này cũng cho thấy một đặc điểm nguy hiểm của các vụ lừa đảo qua điện thoại và Internet: Khi nạn nhân đã tin vào câu chuyện được dựng sẵn, việc ngăn họ chuyển tiền đôi khi khó khăn không kém việc truy tìm kẻ đứng sau.

Với cặp vợ chồng trong câu chuyện, 5 giờ cảnh sát kiên trì thuyết phục, cộng thêm sự xuất hiện kịp thời của con trai, cuối cùng đã giúp họ giữ lại được khoản tiền 400.000 NDT (khoảng 1,5 tỷ đồng) mà họ đã tích góp cả đời. Cảnh sát cho biết việc phát hiện sớm các giao dịch bất thường và nhanh chóng xác minh thông tin với người thân là yếu tố quan trọng để ngăn chặn tiền bị chuyển tới tay kẻ xấu.

(Nguồn: Sina)