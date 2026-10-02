Đây là số tiền tiết kiệm mà cả 2 phải tích góp nhiều năm mới có được.

Trung tâm Chống lừa đảo thuộc Công an quận Hoàng Phố, thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) đã kịp thời ngăn chặn thành công 1 vụ lừa đảo đầu tư. Sự việc bắt đầu khi ngân hàng phát hiện một khách hàng tên Hou hẹn lịch đến rút 2,8 triệu NDT (khoảng 10,8 tỷ đồng) tiền tiết kiệm. Đây là khoản tiền rất lớn, trong khi mục đích sử dụng mà Hou đưa ra không rõ ràng. Nhận thấy hành vi có dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng lập tức gửi cảnh báo nguy cơ lừa đảo đến cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát nhận định Hou có thể đang rơi vào một hình thức lừa đảo đầu tư trực tuyến, trong đó nạn nhân bị dụ dỗ tham gia các kênh đầu tư giả rồi được yêu cầu rút tiền mặt trực tiếp để tiếp tục nạp vào hệ thống. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phương án ngăn chặn trước khi khoản tiền lớn bị chuyển cho nhóm lừa đảo.

Cảnh sát đã chủ động có mặt tại ngân hàng từ sớm. Khi Hou cùng chồng đến làm thủ tục rút tiền, cơ quan chức năng lập tức tiếp cận để cảnh báo và tìm hiểu mục đích sử dụng khoản tiền. Tuy nhiên, Hou đã bị những lời dụ dỗ từ nhóm lừa đảo tác động sâu đến mức cố tình che giấu sự thật. Người phụ nữ nói với cảnh sát rằng số tiền trên này được dùng để trả nợ. Chồng của Hou biết vợ chuẩn bị rút tiền nhưng không nắm được mục đích thực sự của khoản tiền.

Ảnh minh họa

Khi cảnh sát tiếp tục xác minh, Hou từ chối cung cấp thêm thông tin. Sau nhiều lần được giải thích và cảnh báo trực tiếp tại ngân hàng, người phụ nữ cuối cùng đồng ý tạm thời không rút tiền trong ngày hôm đó. Tuy nhiên, Hou vẫn tỏ thái độ phản đối và cho biết nếu không thể rút một lần, cô sẽ chia nhỏ khoản tiền thành nhiều lần, mỗi ngày rút 50.000 NDT (khoảng 193 triệu đồng), nhằm tránh bị cảnh sát ngăn chặn.

Điều này khiến quá trình thuyết phục ban đầu rơi vào bế tắc. Cảnh sát sau đó tiếp tục rà soát các thông tin liên quan đến Hou và phát hiện người phụ nữ này trước đó từng kích hoạt cảnh báo nguy cơ lừa đảo ở mức cao. Những dấu hiệu thu thập được cũng phù hợp với mô hình lừa đảo phổ biến: Làm quen qua mạng, tạo lòng tin rồi dẫn dụ nạn nhân tham gia các kênh đầu tư giả mạo.

Từ những thông tin này, cảnh sát xác định Hou có khả năng không phải đang thực hiện một giao dịch đầu tư thông thường mà đã trở thành mục tiêu của một đường dây lừa đảo. Lực lượng chức năng quyết định tiếp tục tiếp cận thay vì chỉ dừng lại ở việc ngăn giao dịch tại ngân hàng.

Cảnh sát sau đó đến tận nhà Hou để tiến hành một buổi tuyên truyền, cảnh báo lần thứ hai. Thay vì chỉ yêu cầu người phụ nữ dừng giao dịch, lực lượng chức năng lần lượt phân tích từng bước trong thủ đoạn mà nhóm lừa đảo có thể đã sử dụng, đối chiếu với những gì Hou thực tế đã trải qua.

Sau quá trình này, Hou dần nhận ra những điểm bất thường và cuối cùng thừa nhận sự thật.

Theo lời kể của Hou, cô vốn có thói quen đầu tư cổ phiếu và chứng khoán. Trước đó, thông qua một người lạ quen trên mạng, cô được giới thiệu về một “kênh giao dịch nội bộ” có khả năng cung cấp thông tin về các giao dịch cổ phiếu trước khi thị trường biết đến. Ban đầu, Hou chỉ bỏ một khoản tiền nhỏ để thử.

Kết quả ban đầu khiến cô mất cảnh giác. Hou nhận thấy khoản đầu tư có lợi nhuận và cô thậm chí có thể thực hiện thao tác rút tiền. Điều này khiến người phụ nữ tin rằng mình thực sự đã tìm được một kênh đầu tư có khả năng sinh lời, trong khi đây có thể chính là bước mà nhóm lừa đảo sử dụng để xây dựng lòng tin với nạn nhân.

Trước khi xảy ra sự việc, Hou đã 3 lần rút tiền mặt để đầu tư theo yêu cầu của đối phương. Sau những lần giao dịch này, nhóm lừa đảo tiếp tục đưa ra một lời mời hấp dẫn hơn: nếu muốn tiếp tục đầu tư và đạt mức lợi nhuận cao hơn, Hou cần nâng lên một “cấp độ đầu tư” mới.

Lần này, số tiền được yêu cầu lớn hơn rất nhiều. Nhóm này yêu cầu Hou rút 2,8 triệu NDT (khoảng 10,8 tỷ đồng) tiền mặt hoặc mua lượng vàng có giá trị tương đương để tiếp tục đầu tư. Đây cũng chính là khoản tiền mà Hou đã đặt lịch rút tại ngân hàng.

Nếu không có cảnh báo từ ngân hàng, toàn bộ số tiền tiết kiệm có nguy cơ được Hou giao cho nhóm lừa đảo theo hướng dẫn. Việc nhân viên ngân hàng phát hiện giao dịch bất thường, chủ động báo cảnh sát và phối hợp với lực lượng chức năng đã giúp ngăn khoản tiền 2,8 triệu NDT (khoảng 10,8 tỷ đồng) bị chuyển ra ngoài.

Sau khi Hou nhận ra mình bị lừa, cảnh sát tiếp tục xử lý những khoản tiền mà người phụ nữ đã chuyển hoặc đầu tư theo yêu cầu của nhóm này trước đó. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành các biện pháp truy tìm dòng tiền và thu hồi tài sản nhằm giảm thiểu thiệt hại cho nạn nhân.

Vụ việc cũng cho thấy thủ đoạn lừa đảo đầu tư có thể không bắt đầu bằng việc yêu cầu nạn nhân chuyển ngay một khoản tiền lớn. Trong trường hợp của Hou, nhóm lừa đảo trước tiên để cô thử với số tiền nhỏ, tạo cảm giác có lợi nhuận và cho phép rút tiền, sau đó từng bước thúc đẩy nạn nhân tăng số tiền đầu tư. Khi đã hình thành niềm tin, nhóm này mới đưa ra yêu cầu rút tới 2,8 triệu NDT (khoảng 10,8 tỷ đồng) hoặc mua vàng tương đương để “nâng cấp” khoản đầu tư.

Nhờ sự phối hợp giữa ngân hàng và cảnh sát, khoản tiền lớn của vợ chồng Hou đã được giữ lại trước khi vụ lừa đảo đi đến bước cuối cùng.

(Nguồn: The Paper)