Ra mắt xe đạp địa hình trợ lực dùng pin Samsung, chạy 96km/sạc, động cơ 750W, giá từ 37 triệu

Hãng Kingbull vừa ra mắt mẫu xe đạp điện địa hình thế hệ mới mang tên Rover 2.0, kế thừa và nâng cấp từ phiên bản đầu tiên. Sản phẩm được phát triển dành cho người dùng cần một chiếc xe vừa đủ linh hoạt để sử dụng hàng ngày, vừa có khả năng vượt địa hình trong các chuyến đi khám phá. Với thiết kế khung hợp kim nhôm chắc chắn, hệ thống giảm xóc toàn phần, động cơ mạnh mẽ và nhiều tính năng thông minh, Rover 2.0 hứa hẹn là lựa chọn nổi bật trong phân khúc xe đạp điện đa dụng.

Kiểu dáng cứng cáp, cấu trúc tối ưu cho nhiều dạng địa hình

Rover 2.0 sở hữu khung xe làm từ hợp kim nhôm liền khối, thiết kế kín toàn bộ hệ thống dây điện để tăng độ bền và chống chịu thời tiết. Xe được trang bị hệ thống giảm xóc trước có hành trình 100 milimet và giảm xóc sau dạng lò xo dầu DNM DV-22AR với hành trình 45 milimet. Nhờ cấu trúc treo toàn phần, xe vận hành êm ái ngay cả trên mặt đường xấu hoặc địa hình gồ ghề.

Động cơ 750 watt đến từ Bafang mang lại hiệu năng vượt trội

Mẫu xe này sử dụng động cơ không chổi than đặt ở trục sau, do Bafang sản xuất, có công suất 750 watt. Động cơ này cho mô-men xoắn lên tới 80 Newton mét, giúp xe dễ dàng vượt dốc và tăng tốc mượt mà trên mọi loại địa hình. Tốc độ tối đa mà xe có thể đạt được trong chế độ hỗ trợ điện cao nhất là 45 kilomet mỗi giờ. Người dùng có thể điều chỉnh tốc độ trực tiếp thông qua màn hình điều khiển gắn trên tay lái.

Pin Samsung dung lượng cao cho thời gian sử dụng dài

Rover 2.0 sử dụng pin lithium do Samsung cung cấp, có dung lượng 720 watt giờ. Trong điều kiện vận hành bình thường, xe có thể đạt phạm vi hoạt động lên đến 96 kilomet sau mỗi lần sạc đầy. Thiết kế pin đặt âm trong khung không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp bảo vệ tốt hơn trước các tác động từ môi trường.

Hệ thống truyền động 7 cấp và phanh thủy lực an toàn

Xe được trang bị bộ truyền động bảy cấp của Shimano, cho phép chuyển số linh hoạt theo từng địa hình và nhu cầu đạp. Hệ thống phanh là loại phanh đĩa thủy lực với hai piston hoạt động ở cả bánh trước và bánh sau, đi kèm với đĩa phanh đường kính 180 milimet, đảm bảo khả năng hãm tốc nhanh, ổn định và chính xác trong mọi điều kiện.

Trang bị đầy đủ tiện ích hiện đại hỗ trợ người dùng

Rover 2.0 tích hợp màn hình hiển thị LCD có đèn nền, hiển thị đầy đủ các thông tin về tốc độ, quãng đường, thời lượng pin và chế độ vận hành. Xe còn có cảm biến đo lực đạp, giúp điều chỉnh mức hỗ trợ điện sao cho tương thích với độ mạnh của từng cú đạp, mang lại cảm giác tự nhiên như đang đạp xe thường. Ngoài ra, xe còn có đèn pha LED công suất cao dùng nguồn điện 48 volt và đèn hậu chiếu sáng rõ ràng khi di chuyển trong đêm.

Trọng lượng hợp lý và khả năng chịu tải cao

Dù sở hữu khung lớn và nhiều tính năng, Rover 2.0 có trọng lượng chỉ khoảng 36 kilogam. Xe có khả năng chịu tải tối đa lên tới 181 kilogam, phù hợp cho cả người dùng có thể trạng lớn hoặc chở thêm hành lý. Hãng khuyến nghị xe phù hợp với người lái có chiều cao từ 168 đến 195 centimet.

Giá bán cạnh tranh, nhiều lựa chọn màu sắc

Mức giá niêm yết cho Rover 2.0 là 1.399 USD, tương đương khoảng gần 37 triệu đồng Khách hàng mua từ hai xe trở lên sẽ được giảm thêm 200 USD. Xe hiện được phân phối chính thức thông qua trang web của hãng, với hai tùy chọn màu sắc là đen và bạc cát. Nếu thích các loại xe đạp điện trợ lực , bạn có thể tham khảo 1 số dòng xe phổ biến tại Việt Nam như ADO, Phoenix, G-force ... với rất nhiều mẫu mã khác nhau, giá có thể từ dưới 10 triệu đến hơn 30 triệu đồng.