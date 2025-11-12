Ra mắt xe chuyên chở học sinh VinFast, không xe nào ở Việt Nam hiện đại bằng: Trang bị những gì?

Vừa mới đây, GSM và VinBus đã cho ra mắt School Bus - dịch vụ "Xe điện học đường chuyên biệt", sử dụng mẫu xe buýt điện VinFast EB 6.
Đây được giới thiệu là dịch vụ đầu tiên tại Việt Nam, sử dụng "dòng xe chở khách duy nhất trên toàn quốc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn dành cho xe đưa đón học sinh theo Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ 2024, với hệ thống tiện ích được thiết kế đặc thù."
Thông báo của hai đơn vị cho biết dịch vụ này sẽ hoạt động trước tiên với các trường trong hệ thống Vinschool tại Hà Nội và TP.HCM; từ năm học sau, dịch vụ này sẽ mở rộng tới hệ thống các trường tư thục, trường quốc tế khác trên toàn quốc.
Một điều thú vị cũng được giới thiệu là School Bus được tích hợp trên ứng dụng Xanh SM, vừa giúp phụ huynh theo dõi lộ trình di chuyển của xe, trạng thái đón-trả theo thời gian thực tế, vừa cho phép người dùng đặt dịch vụ sử dụng xe.
Công nghệ cũng là một thế mạnh của dòng xe được sử dụng cho dịch vụ này. Mẫu VinFast EB 6 được sơn màu xanh lá ở phần thân dưới tương tự các xe thuộc VinBus, nhưng phần nóc được sơn màu vàng đậm. Màu sơn vàng không chỉ giúp phân biệt mà còn nhằm tuân thủ quy định mới nhất về xe chuyên chở học sinh tại Việt Nam.
Ngoài chi tiết này, mẫu VinFast EB 6 được sử dụng còn trang bị máy lọc và cảm biến chất lượng không khí; hệ thống giám sát Secure to Safe (S2S), gồm camera tại cửa lên xuống và camera giám sát trong xe; công nghệ định vị GPS theo dõi vị trí xe; công nghệ điểm danh Face ID cùng quy trình rà soát khoang xe sau mỗi chuyến đi để đảm bảo không bỏ sót học sinh.
Đáng chú ý, nhằm đảm bảo an toàn cho xe và hành khách, dữ liệu về hành trình đều được mã hóa và gửi bảo mật đến nhà trường và đội ngũ vận hành.
Trong các thông báo trước đó, VinFast cho biết mẫu EB 6 phiên bản chở khách hoặc chở học sinh có 19 chỗ ngồi - không bao gồm người lái. Bố cục ghế gồm 18 ghế hướng về phía trước, 1 ghế đơn ở đầu xe. Phiên bản chở học sinh còn được trang bị camera giám sát tài xế bên cạnh ngăn đựng đồ cứu thương và tivi tiêu chuẩn.
VinFast EB 6 thực tế là mẫu xe buýt nhỏ nhất của hãng. Xe trang bị động cơ điện có công suất 188 mã lực và mô men xoắn cực đại 420 Nm, có thể đạt tốc độ tối đa 90 km/h. Với pack pin LFP 1779,5 kWh, xe có thể đi được trên 250km mỗi lần sạc. Xe có thể sạc nhanh 20-80% trong 70 phút khi sử dụng sạc nhanh DC 120 kW.
Theo quy định mới nhất tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, xe chuyên chở trẻ em mẫu giáo, học sinh phải đáp ứng các yêu cầu như sau:
Quy định chung
- Xe phải được cấp đăng ký và gắn biển số, đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
- Xe từ 8 chỗ trở lên (không tính ghế lái) phải lắp thiết bị giám sát hành trình và camera ghi hình người lái xe.
- Trên xe phải có: Thiết bị ghi hình học sinh, trẻ em mầm non, Thiết bị cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe.
- Niên hạn sử dụng không quá 20 năm.
- Xe phải có màu sơn theo quy định của Chính phủ.
- Xe chở trẻ em mầm non hoặc học sinh tiểu học phải có dây đai an toàn hoặc ghế ngồi phù hợp lứa tuổi.
Đối với xe chuyên dùng chở học sinh, trẻ em mầm non
- Thân xe phải sơn màu vàng đậm.
- Trên mặt trước và hai bên cạnh phía trên cửa sổ phải có biển báo nhận biết là xe chuyên chở học sinh, trẻ em mầm non.
Đối với xe kinh doanh vận tải kết hợp đưa đón học sinh
- Phải đáp ứng mọi yêu cầu của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
- Không bắt buộc sơn màu vàng đậm, nhưng phải có biển báo nhận biết là xe chở học sinh đặt ở mặt trước và hai bên cạnh phía trên cửa sổ.
- Phải trang bị camera ghi hình người lái xe, camera ghi hình trẻ em, và thiết bị cảnh báo chống bỏ quên học sinh.
An toàn cho học sinh
- Trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m không được ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ khi xe chỉ có một hàng ghế.
- Người lái xe phải hướng dẫn học sinh sử dụng dây đai an toàn hoặc ghế ngồi phù hợp.