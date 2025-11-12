Ra mắt xe chuyên chở học sinh VinFast, không xe nào ở Việt Nam hiện đại bằng: Trang bị những gì?

Vừa mới đây, GSM và VinBus đã cho ra mắt School Bus - dịch vụ "Xe điện học đường chuyên biệt", sử dụng mẫu xe buýt điện VinFast EB 6.

Đây được giới thiệu là dịch vụ đầu tiên tại Việt Nam, sử dụng "dòng xe chở khách duy nhất trên toàn quốc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn dành cho xe đưa đón học sinh theo Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ 2024, với hệ thống tiện ích được thiết kế đặc thù."

VinFast EB 6 được sử dụng làm xe chuyên chở học sinh.

Thông báo của hai đơn vị cho biết dịch vụ này sẽ hoạt động trước tiên với các trường trong hệ thống Vinschool tại Hà Nội và TP.HCM; từ năm học sau, dịch vụ này sẽ mở rộng tới hệ thống các trường tư thục, trường quốc tế khác trên toàn quốc.

Một điều thú vị cũng được giới thiệu là School Bus được tích hợp trên ứng dụng Xanh SM, vừa giúp phụ huynh theo dõi lộ trình di chuyển của xe, trạng thái đón-trả theo thời gian thực tế, vừa cho phép người dùng đặt dịch vụ sử dụng xe.

Khoang hành khách của VinFast EB 6.

Công nghệ cũng là một thế mạnh của dòng xe được sử dụng cho dịch vụ này. Mẫu VinFast EB 6 được sơn màu xanh lá ở phần thân dưới tương tự các xe thuộc VinBus, nhưng phần nóc được sơn màu vàng đậm. Màu sơn vàng không chỉ giúp phân biệt mà còn nhằm tuân thủ quy định mới nhất về xe chuyên chở học sinh tại Việt Nam.

Ngoài chi tiết này, mẫu VinFast EB 6 được sử dụng còn trang bị máy lọc và cảm biến chất lượng không khí; hệ thống giám sát Secure to Safe (S2S), gồm camera tại cửa lên xuống và camera giám sát trong xe; công nghệ định vị GPS theo dõi vị trí xe; công nghệ điểm danh Face ID cùng quy trình rà soát khoang xe sau mỗi chuyến đi để đảm bảo không bỏ sót học sinh.

Đáng chú ý, nhằm đảm bảo an toàn cho xe và hành khách, dữ liệu về hành trình đều được mã hóa và gửi bảo mật đến nhà trường và đội ngũ vận hành.

Với phiên bản chở khách, xe có 9 cặp ghế, 1 ghế đơn phía trên, tổng 19 ghế hành khách.

Trong các thông báo trước đó, VinFast cho biết mẫu EB 6 phiên bản chở khách hoặc chở học sinh có 19 chỗ ngồi - không bao gồm người lái. Bố cục ghế gồm 18 ghế hướng về phía trước, 1 ghế đơn ở đầu xe. Phiên bản chở học sinh còn được trang bị camera giám sát tài xế bên cạnh ngăn đựng đồ cứu thương và tivi tiêu chuẩn.

VinFast EB 6 thực tế là mẫu xe buýt nhỏ nhất của hãng. Xe trang bị động cơ điện có công suất 188 mã lực và mô men xoắn cực đại 420 Nm, có thể đạt tốc độ tối đa 90 km/h. Với pack pin LFP 1779,5 kWh, xe có thể đi được trên 250km mỗi lần sạc. Xe có thể sạc nhanh 20-80% trong 70 phút khi sử dụng sạc nhanh DC 120 kW.

Xe trang bị nhiều công nghệ hiện đại, đảm bảo an toàn cho mục đích chuyên chở học sinh.