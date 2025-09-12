Ra mắt hệ thống laser 100 kW thiêu đốt cả đàn drone

Hình minh họa về Apollo, một loại vũ khí laser năng lượng cao do Electro Optic Systems phát triển, được thiết kế để chống lại các mối đe dọa từ drone.

Công ty công nghệ Australia Electro Optic Systems (EOS) vừa tiết lộ Apollo, một vũ khí laser công suất cao được thiết kế để làm gián đoạn cảm biến của các loại drone, từ quadcopter nhỏ đến UAV lớn hơn.

Vũ khí này sinh ra công suất 100 kilowatt (kW), có thể mở rộng lên 150 kW, và cung cấp bao phủ 360 độ khi tác chiến theo hướng thẳng đứng. Khi được kết nối với nguồn điện ngoài, Apollo được cho là có thể bắn không giới hạn.

Trong chế độ độc lập, thiết bị có đủ năng lượng tích trữ để thực hiện hơn 200 lần tác chiến.

Đóng gói để dễ cơ động, hệ thống laser này có thể hoạt động như một vũ khí độc lập hoặc là một phần của mạng lưới phòng thủ chống drone rộng hơn. Nó cũng được xây dựng để tích hợp với hệ thống phòng không và hệ thống chỉ huy và kiểm soát của NATO.

Apollo sẽ được trưng bày tại triển lãm DSEI 2025 ở London dưới danh nghĩa “Team Defence Australia”.

Vũ khí laser Apollo của EOS trong một cuộc thử nghiệm thực địa.

Đáp trả kỷ nguyên drone

EOS nhấn mạnh Apollo được phát triển nhằm đáp ứng xu hướng ngày càng tăng của việc sử dụng đàn drone trong các xung đột hiện đại.

Sản phẩm được giới thiệu là được thiết kế để né tránh các hạn chế xuất khẩu, và có thể là phương án thay thế cho các hệ thống phòng thủ truyền thống trong đối phó các mối đe dọa trên không ngày càng nhanh và khó đoán.

“Có một sự quan tâm quốc tế mạnh mẽ đối với các vũ khí laser công suất cao và ngày càng rõ ràng rằng chúng sẽ đóng vai trò trung tâm trong phòng thủ chống drone,” Tiến sĩ Andreas Schwer, Giám đốc điều hành EOS Group, nói.

“Nhu cầu là cấp bách và ngày càng tăng tốc, đó là lý do EOS đã đầu tư nhiều năm để đưa khả năng này tới mức độ trưởng thành … Apollo sẵn sàng để các đối tác tiếp nhận, bản địa hóa và duy trì như tài sản của chính họ,” Tiến sĩ Andreas Schwer cho hay.

EOS thông báo họ đã đảm bảo đơn xuất khẩu đầu tiên của Apollo, dự kiến giao cho một quốc gia thành viên NATO ở châu Âu.