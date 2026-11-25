Mẫu Mazda CX-5 thế hệ mới đang nhận được phản ánh về nhiều lỗi liên quan đến màn hình giải trí, kết nối Bluetooth, Apple CarPlay và các hệ thống điện tử. Mazda được cho là đang chuẩn bị những bản cập nhật phần mềm để khắc phục tình trạng này.

Mazda CX-5 thế hệ mới được trang bị khoang lái thiết kế lại, trong đó màn hình cảm ứng kích thước 15 inch trở thành trung tâm điều khiển nhiều chức năng trên xe. Đây cũng là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất so với thế hệ trước, vốn sử dụng núm xoay điều khiển và hệ thống phím bấm vật lý.

Mazda CX-5 thế hệ mới sử dụng màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 15 inch. Ảnh: Mazda

Tuy nhiên, sau khi xe đến tay khách hàng, hệ thống màn hình và các tính năng kết nối bắt đầu xuất hiện những phản ánh về độ ổn định. Một số chủ xe cho biết họ gặp tình trạng màn hình tắt đột ngột, kết nối điện thoại không ổn định và nhiều chức năng điện tử hoạt động thiếu nhất quán.

Lỗi xuất hiện ở cả phần cứng lẫn phần mềm

Một trường hợp được Autoblog đề cập là chủ xe Mazda CX-5 mới tại Nhật Bản, người thường xuyên chia sẻ quá trình sử dụng xe trên mạng xã hội X. Chiếc SUV liên tục phải quay lại đại lý để kiểm tra và xử lý các vấn đề phát sinh ngay trong thời gian đầu sử dụng.

Những lỗi được ghi nhận bao gồm màn hình trung tâm đột ngột tắt, hệ thống hỗ trợ lái i-ACTIVSENSE hiển thị cảnh báo bất thường và chức năng nhận diện người lái hoạt động không ổn định. Một số tính năng kết nối trên xe cũng gặp trục trặc.

Sau quá trình kiểm tra, đại lý xác định nguyên nhân khiến màn hình bị tắt có liên quan đến dây dẫn kết nối giữa bộ điều khiển màn hình và màn hình hiển thị. Bộ phận này sau đó được thay thế, đồng thời màn hình kích thước 15 inch cũng được đổi mới.

Dù vậy, việc thay thế linh kiện chưa giải quyết triệt để các vấn đề. Chủ xe tiếp tục phản ánh tình trạng Bluetooth mất kết nối, hệ thống đọc thẻ SD hoạt động không ổn định, Apple CarPlay gặp lỗi và ứng dụng MyMazda phát sinh sự cố.

Các chức năng khác như hệ thống giám sát người lái và Google Maps cũng được ghi nhận có thời điểm hoạt động thiếu ổn định. Điều này cho thấy những trục trặc trên CX-5 mới không chỉ liên quan đến một bộ phận phần cứng riêng lẻ mà còn có thể xuất phát từ phần mềm và khả năng giao tiếp giữa các hệ thống điện tử.

Mazda chuẩn bị cập nhật phần mềm để khắc phục lỗi

Theo thông tin được chủ xe tại Nhật Bản chia sẻ ngày 19/11, Mazda đã thông báo về các bộ cập nhật chương trình dành cho hệ thống CDC và DCM. Những bản cập nhật này dự kiến được chuyển đến đại lý từ ngày 20/11, nhằm xử lý nhiều vấn đề liên quan đến kết nối Bluetooth, khả năng đọc thẻ SD, cảnh báo i-ACTIVSENSE, Apple CarPlay và ứng dụng MyMazda.

Quá trình cập nhật được cho là mất khoảng 90 phút, sau đó xe cần được kiểm tra lại để xác nhận các hệ thống hoạt động bình thường.

Mazda CX-5 gặp trục trặc với hệ thống nhận diện người lái và cảnh báo i-ACTIVSENSE. Ảnh: Mazda

Tại Bắc Mỹ, Mazda North American Operations cũng được cho là đã thừa nhận những vấn đề liên quan đến phần mềm trên CX-5 mới thông qua một văn bản được các chủ xe chia sẻ trên mạng. Theo nội dung này, hãng đang phát triển và thử nghiệm thêm các bản cập nhật, dự kiến triển khai theo từng giai đoạn trong những tuần và tháng tiếp theo.

Ngoài ra, Mazda được cho là sẽ gia hạn thêm 6 tháng sử dụng dịch vụ Connected Services cho những khách hàng bị ảnh hưởng.

Hiện chưa có thông tin xác nhận các bản cập nhật có thể xử lý triệt để toàn bộ lỗi được phản ánh hay không. Mazda cũng chưa công bố đầy đủ phạm vi ảnh hưởng của những vấn đề này.

Mazda chuẩn bị bản cập nhật phần mềm cho hệ thống điện tử trên CX-5 mới. Ảnh: Mazda

Những phản ánh trên đặt ra câu hỏi về độ ổn định của hệ thống điện tử trên CX-5 thế hệ mới, đặc biệt khi màn hình cảm ứng đã trở thành trung tâm điều khiển nhiều chức năng vốn được bố trí bằng nút bấm vật lý trên thế hệ trước. Việc bổ sung công nghệ mới không chỉ đòi hỏi giao diện dễ sử dụng mà còn cần bảo đảm khả năng vận hành ổn định trong quá trình sử dụng lâu dài.