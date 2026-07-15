Ra mắt ‘át chủ bài 5 trong 1’ trên biển, thay đổi cách tác chiến mới

Công ty Ghostworks (Mỹ) giới thiệu hệ thống tự hành MRLN cho phép một tàu không người lái đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ hải quân mà không cần thay đổi nền tảng.

Tàu Minerva thuộc dòng M-Hull làm bằng sợi carbon của Ghostworks, mang theo hệ thống MRLN.

Hệ thống được ra mắt tại Hội nghị Quốc phòng và Đổi mới Pennsylvania 2026, kết hợp khả năng tự hành với sự giám sát của con người và có thể tích hợp trên các mẫu tàu do Ghostworks phát triển.

MRLN được phát triển cùng General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) và Mercury Marine. Đây không phải một mẫu tàu mới mà là hệ thống quản lý nhiệm vụ, có thể tích hợp với các dòng tàu M-Hull và Powercat của Ghostworks, cho phép chuyển đổi nhiệm vụ trong khi người điều khiển vẫn giám sát toàn bộ quá trình.

Theo Ghostworks, các tàu hải quân truyền thống thường phải đánh đổi giữa tốc độ, tải trọng và tầm hoạt động. Khi kết hợp với thiết kế thân tàu của hãng, MRLN giúp tăng tính linh hoạt giữa các yếu tố này mà không cần thay thế nền tảng.

Mẫu tàu đầu tiên được trang bị MRLN là lớp Minerva. Theo Ghostworks, tàu có thể mang tải trọng tới khoảng 7.940kg, đạt tốc độ hành trình 30 hải lý/giờ và hoạt động trong điều kiện biển cấp 4.

Người vận hành có thể điều khiển tàu từ xa hoặc để hệ thống tự thực hiện các chức năng tự hành, trong khi vẫn duy trì giám sát liên tục và có thể tiếp quản điều khiển bất cứ lúc nào.

Giám đốc điều hành Ghostworks Brooke Kerschbaumer cho biết, các mẫu tàu của công ty được thiết kế nhằm khắc phục hạn chế phải sử dụng nhiều loại tàu cho các nhiệm vụ khác nhau. Theo bà, MRLN cho phép kíp điều khiển luôn giữ quyền quyết định trong suốt nhiệm vụ mà không cần thay đổi phương tiện.

Không giống các gói nhiệm vụ cố định, phần mềm MRLN cho phép thay đổi cấu hình nhiệm vụ ngay tại hiện trường.

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc module, hỗ trợ tích hợp nhiều hệ thống trên tàu mà không phụ thuộc vào phần cứng cụ thể. Ghostworks cũng cho biết nền tảng có khả năng duy trì liên lạc riêng, giúp hoạt động trong những khu vực có kết nối hạn chế.

GA-ASI đóng góp các công nghệ tự hành được phát triển từ các chương trình máy bay không người lái của hãng, trong khi Mercury Marine phụ trách hệ thống điều khiển và động lực, đồng thời xác nhận độ tin cậy của hệ thống trong các nhiệm vụ dài ngày trên biển.

Theo Ghostworks, các tàu được trang bị MRLN có thể đảm nhận 5 nhóm nhiệm vụ gồm: Trinh sát, giám sát và thu thập tình báo (ISR); tiếp tế tự động tại khu vực ven biển; rà phá thủy lôi; làm trạm chuyển tiếp thông tin liên lạc; bảo đảm hậu cần tác chiến tại các vùng biển ven bờ có nguy cơ cao.

Công ty kỳ vọng MRLN sẽ giúp hải quân giảm nhu cầu sử dụng các tàu chuyên biệt cho từng nhiệm vụ, đồng thời tăng tính linh hoạt trong tác chiến và hạn chế đưa con người vào những môi trường nguy hiểm.