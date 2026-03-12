Ra lệnh tạm giam Lê Anh Hùng SN 1973

Ngày 12/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Lê Anh Hùng (SN 1973; trú tại: phường Định Công, TP Hà Nội).

Bị can Lê Anh Hùng - Ảnh: Công an Hà Nội

Lê Anh Hùng bị bắt về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định, Lệnh tố tụng trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội điều tra xử lý, theo quy định của pháp luật.