HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ra lệnh tạm giam Lê Anh Hùng SN 1973

Trang Anh |

Công an thành phố Hà Nội ra lệnh tạm giam đối với Lê Anh Hùng về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước

Ngày 12/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Lê Anh Hùng (SN 1973; trú tại: phường Định Công, TP Hà Nội).

Bị can Lê Anh Hùng - Ảnh: Công an Hà Nội

Lê Anh Hùng bị bắt về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định, Lệnh tố tụng trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội điều tra xử lý, theo quy định của pháp luật.

Bắt 2 giám đốc Trần Văn Khánh và Trần Văn Đoàn
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

công an hà nội

Tin ngắn

báo mới

chống phá nhà nước

phường Định Công

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại