Bắt 2 giám đốc Trần Văn Khánh và Trần Văn Đoàn

Ngày 12/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can trong 2 vụ án gồm: Trần Văn Khánh, sinh năm 1987, trú tại thôn 5, xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam và Trần Văn Đoàn, sinh năm 1984, trú tại thôn 4, xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh cùng về hành vi phạm tội “Trốn thuế”.

Theo tài liệu điều tra của Cơ quan Công an, từ năm 2022 đến năm 2023, Trần Văn Khánh đã mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp (hóa đơn khống) của một số công ty “ma” tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Trần Văn Khánh sử dụng các hóa đơn trên để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam nhằm trốn thuế với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Bị can đối Trần Văn Đoàn (trái) và Trần Văn Khánh - Ảnh: Công an Ninh Bình

Cũng với thủ đoạn tương tự, từ năm 2021 đến năm 2022, Trần Văn Đoàn đã mua 3 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp (hóa đơn khống) của 1 Công ty “ma” tại Thành phố Hồ Chí Minh để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh nhằm trốn thuế với số tiền hơn 530 triệu đồng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can đối với Trần Văn Khánh và Trần Văn Đoàn về tội “Trốn thuế”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ hành vi vi phạm và các đối tượng có liên quan.

Công an Ninh Bình xác định, hành vi của Khánh và Đoàn đã xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế, gây thất thu ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh.