Đối tượng Trịnh Bá Thành ra đầu thú

Công an TP Hà Nội ngày 12/3 cho biết, Công an xã Đa Phúc vừa vận động đối tượng truy nã Trịnh Bá Thành (SN 1983, trú tại thôn Xuân Dương, xã Đa Phúc, TP Hà Nội) ra đầu thú.

Theo hồ sơ, ngày 24/3/2025, Trịnh Bá Thành bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã về hành vi đánh bạc.

Công an làm việc với đối tượng Trịnh Bá Thành - Ảnh: CA Hà Nội

Ngay sau khi nắm được thông tin đối tượng truy nã có mặt tại địa phương, Công an xã Đa Phúc đã huy động lực lượng rà soát, xác minh, phối hợp với gia đình tuyên truyền, phân tích rõ chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người ra đầu thú. Ngày 11/3/2026, Công an xã Đa Phúc đã vận động thành công Trịnh Bá Thành ra đầu thú.

Hiện Công an xã Đa Phúc đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an Thành phố để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.