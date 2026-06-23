Ra lệnh khám xét nơi ở, khởi tố kế toán thuế Nguyễn Thị Phúc SN 1987

Nguyễn Thị Phúc bị khởi tố về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Trốn thuế”.

Ngày 22/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh cho biết vừa tiến hành khởi tố 03 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Trốn thuế”.

Cơ quan An ninh điều tra đọc lệnh khởi tố bị can đối với Lưu Văn Phong, Đặng Văn Thư và Nguyễn Thị Phúc

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình và từ chuyên án được khám phá, Phòng An ninh điều tra phát hiện đường dây mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước liên tỉnh để thực hiện hành vi trốn thuế tại một số danh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dưới sự chỉ đạo của Cục An ninh điều tra - Bộ công an và Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng An ninh điều tra tiến hành xác minh, xác định các đối tượng trong đường dây nói trên; trong đó 03 đối tượng có vai trò chính gồm: Bùi Văn Bảo (sinh năm 1991), trú tại phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân (cũ); Trần Văn Thịnh (sinh năm 1991), trú tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức (cũ) và Phạm Minh Cường (sinh năm 1984), trú tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn (cũ), thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng mua bán thông tin cá nhân (mua căn cước công dân từ hiệu cầm đồ) để thành lập nhiều công ty “ma” rồi lấy mã số thuế, từ đó xuất bán hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) “khống” nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan An ninh điều tra đọc lệnh và tiến hành khám xét nơi làm việc, chỗ ở của Lưu Văn Phong

Từ năm 2021, thông qua đối tượng môi giới, Thịnh và Bảo bán cho Nguyễn Thị Phúc (sinh năm 1987), trú tại khối 8, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, là kế toán thuế của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 10 đầu hoá đơn GTGT “khống” ghi số hàng hoá mua vào có giá trị lớn nhằm kê khai làm tăng chi phí đầu vào và khấu trừ thuế GTGT. Phúc sử dụng hoá đơn GTGT “khống” để quyết toán thuế cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Vũ Phát do Đặng Văn Thư (sinh năm 1982, trú tại xóm Quang Trung, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An) làm Giám đốc và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thắng Lợi BMT-Group do Lưu Văn Phong (sinh năm 1986, trú tại xóm 7, xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An) làm Giám đốc.

Tại cơ quan điều tra, 03 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, ra Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với 03 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Trốn thuế” theo quy định tại Khoản 1, Điều 200 và Khoản 1, Điều 203, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Cổng TTĐT CA tỉnh Nghệ An