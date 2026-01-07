Ra lệnh bắt tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với 3 nhân viên tư vấn bất động sản

Ngày 7/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang điều tra vụ án "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra năm 2024 và 2025 tại dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng, phường vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên.

Dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng do Công ty cổ phần TNG Land, xã Sơn Cẩm, tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 395 căn hộ nhà ở xã hội gồm 361 căn hộ chung cư cao tầng và 34 căn hộ liền kề thấp tầng, đã được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư và Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép xây dựng, khởi công từ ngày 14/3/2024.

Ngày 19/4/2024, Công ty cổ phần TNG Land đã ký hợp đồng với một số công ty để tư vấn và phân phối sản phẩm dự án.

Để mua nhà ở xã hội tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên, người mua phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 76, Luật Nhà ở và các quy định khác của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Tuy nhiên, trong quá trình bán các căn hộ nhà ở xã hội, một số nhân viên tư vấn bất động sản đã câu kết với các đối tượng làm các loại giấy tờ giả để trục lợi chính sách nhà ở xã hội.

Đến nay, chủ đầu tư Công ty cổ phần TNG Land đã ký kết hợp đồng mua bán trên 300 căn hộ với khách hàng, với tổng số tiền đặt mua nhà là trên 200 tỷ đồng.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với các bị can (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Căn cứ tài liệu thu thập ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện 3 nhân viên tư vấn bất động sản là Phạm Thị Hồng G, trú tại TP Hà Nội; Hoàng Văn H, trú tại tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Tú A, trú tại tỉnh Thái Nguyên và 1 đối tượng thu mua nhà ở xã hội để đầu cơ là Nguyễn Văn Th, trú tại TP Hà Nội đã thực hiện hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để sử dụng làm hồ sơ khống, hợp pháp hóa thủ tục trái pháp luật để mua nhà ở xã hội.

Ngày 25/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng G, Hoàng Văn H và Nguyễn Văn T về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, có 304 đơn vị (trong đó có 67 đơn vị là cơ quan nhà nước, 234 đơn vị là tổ chức công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã…) thực hiện việc xác nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại khu dân cư Đại Thắng và nhiều hồ sơ có dấu hiệu sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các đối tượng liên quan.