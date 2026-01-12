HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tạm hoãn xuất cảnh đối với Lê Thị Thương và Nguyễn Thị Tình

Duy Anh |

Thời điểm Công an xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đột kích, các đối tượng bị bắt quả tang đang sát phạt nhau trên chiếu bạc bằng hình thức đánh "phỏm".

Ngày 10/1 vừa qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với: Nguyễn Chiến Thuật (SN 1983), Lê Thị Thương (SN 1983), Nguyễn Thị Tình (SN 1982) và Nguyễn Thị Hiền (SN 1981) cùng trú tại xã Kỳ Anh về tội "Đánh bạc".

Tạm hoãn xuất cảnh đối với Lê Thị Thương và Nguyễn Thị Tình - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố đối với các đối tượng (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 27/12/2025, Công an xã Kỳ Anh phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng nói trên đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh "phỏm" tại khu vực nhà ở của anh Nguyễn Tiến Hữu (thôn Hồ Vân Giang, xã Kỳ Anh).

Lực lượng chức năng thu giữ tại chiếu bạc 1 bộ bài tú lơ khơ 52 quân đã qua sử dụng và số tiền hơn 6 triệu đồng, 3 điện thoại di động; thu giữ tại vị trí gần chổ ngồi Lê Thị Thương số tiền hơn 4,6 triệu đồng.

Vụ án hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

