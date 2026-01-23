Ra lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Hoa trong chuyên án liên tỉnh quy mô lớn

Liên quan đến đường dây mua bán người dưới 16 tuổi liên tỉnh bị triệt phá cách đây nửa tháng, ngày 23/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Mua bán người dưới 16 tuổi"; ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Các đối tượng gồm: Đặng Văn Vinh (SN 1997, trú tại phường Phù Liễn); Phạm Thị Hoa (SN 1992, trú tại xã Tân Minh, TP Hải Phòng); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1999, trú tại xã Mậu A; thuê địa điểm tại số 050, đường Tố Hữu, tổ 4, phường Lào Cai) và Lô Minh Quang (SN 2006, trú tại xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi", thông tin này được đăng tải trên tờ Công an nhân dân.

Đối tượng Đặng Văn Vinh và Phạm Thị Hoa (Ảnh: Công an Lào Cai).

Trước đó, vào ngày 8/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Phòng 5 Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an phường Lào Cai đồng loạt triển khai các tổ công tác triệt phá thành công một đường dây mua bán dưới 16 tuổi núp bóng massage, karaoke có quy mô lớn tại một số tỉnh, thành phố trong nước.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi; lợi dụng triệt để mạng internet qua các ứng dụng mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Telegram... để tuyển mộ nhân viên.

Sau một thời gian thu thập chứng cứ, Ban chuyên án đã huy động lực lượng phá án và đồng loạt khám xét, triệu tập các đối tượng tại nhiều tỉnh, thành.

Kết quả, đã triệu tập và bắt giữ 10 đối tượng nghi vấn có liên quan, đồng thời giải cứu 21 trường hợp là nạn nhân bị mua bán.

Lực lượng Công an đã giải cứu 21 nạn nhân (Ảnh: Công an Lào Cai).

Quá trình đấu tranh xác định, 4 đối tượng trên sau khi tuyển mộ được nhân viên phục vụ cho việc rót bia, bấm bài trên các quán karaoke, các đối tượng ép buộc nhân viên nhận các khoản nợ, nếu nạn nhân không muốn làm nữa thì chúng sẽ kết nối chuyển giao cho các nhóm khác, đồng thời yêu cầu "chủ mới" thanh toán các khoản nợ của nạn nhân.

Đây là hình thức biến tướng của việc chuyển giao người để nhận tiền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan trong đường dây để xử lý theo quy định của pháp luật.