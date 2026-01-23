Kiểm tra nơi ở, bắt tạm giam đối tượng cầm đầu Nguyễn Bá Luật trong chuyên án vừa bị triệt phá

Ngày 22/1, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trong đường dây thu mua, giết mổ lợn chết, lợn mắc bệnh tả lợn Châu Phi về tội Vi phạm quy định về An toàn thực phẩm.

Trước đó, cảnh sát phát hiện nhóm đối tượng hình thành đường dây giết mổ, tiêu thụ sản phẩm lợn chết, lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi bán ra thị trường để chế biến thành thực phẩm cho người do đối tượng Nguyễn Bá Luật cầm đầu.

Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt phá.

Các đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Sau một thời gian tập trung lực lượng và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 24/12, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra tại nhà Nguyễn Khắc Huệ, SN 1973, trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (là cơ sở giết mổ lợn do Nguyễn Bá Luật thuê).

Quá trình kiểm tra đã phát hiện: 9 con lợn còn sống có biểu hiện ủ rũ, da đỏ, khó thở, thở gấp, đi đứng loạng choạng, có dấu hiệu bị tiêu chảy với tổng khối lượng 338kg; ngoài ra, còn có 4.400,8kg thịt, xương, nội tạng, mỡ lợn... đã cấp đông và chưa cấp đông.

Kiểm tra tại nhà ở của Nguyễn Bá Luật, tổ công tác phát hiện 248kg thịt, xương, nội tạng, mỡ lợn... đã cấp đông.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận toàn bộ số lợn và sản phẩm trên được thu mua từ các hộ dân có lợn chết hoặc mắc bệnh với giá rẻ, sau đó đưa về cơ sở tại nhà Nguyễn Khắc Huệ để giết mổ, phân loại và bán ra thị trường.

Đáng chú ý, một lượng lớn đã được tiêu thụ cho các cơ sở chế biến thực phẩm ngoài tỉnh để làm xúc xích, lạp xưởng.

Tổ công tác đã tiến hành lấy mẫu toàn bộ số sản phẩm trên và mẫu máu 09 con lợn để giám định. Kết quả, 100% mẫu đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Sau một thời gian đấu tranh và phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phân loại, đánh giá tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định:

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bá Luật SN 1991, Nguyễn Khắc Quang SN 1993 đều trú tại phường Mỹ Hào về tội Vi phạm quy định về An toàn thực phẩm.

Khởi tố bị can và áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Khắc Huệ SN 1973, Đào Thị Sáu SN 1971 đều trú tại phường Mỹ Hào và Trương Minh Đức SN 2002, Nguyễn Văn Minh SN 2002 đều trú tại tỉnh Ninh Bình để tiếp tục điều tra làm rõ.

Việc các đối tượng vì mục đích trục lợi, ngang nhiên thu mua lợn chết, lợn mắc bệnh để đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm thể hiện sự coi thường pháp luật và đạo đức xã hội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.