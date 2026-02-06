Ra lệnh bắt tạm giam nhân viên bán hàng Nguyễn Thị Mai Hương SN 1995

Ngày 6/2, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Mai Hương (sinh năm 1995, ở xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh).

Trước đó, ngày 5/12/2025, cơ quan chức năng nhận được đơn của chị V.T.A. (trú tại tỉnh Ninh Bình) tố giác Nguyễn Thị Mai Hương có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 73 thùng pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Thị Mai Hương (Ảnh: Bộ Công an).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, chị A. là hộ kinh doanh pháo hoa (do Bộ Quốc phòng sản xuất) và từng giao dịch mua bán nhiều lần với Nguyễn Thị Mai Hương.

Theo đó, Hương là nhân viên bán hàng tại cửa hàng pháo hoa số 1 Bắc Giang, Hương đã quảng cáo với chị A là có 75 thùng pháo hoa tại cửa hàng pháo hoa số 1 Bắc Giang. Đồng thời, Hương nhờ chủ cửa hàng pháo hoa số 1 xác nhận và cung cấp mã QR thanh toán mang tên "NGUYEN K.H" để tạo niềm tin cho chị A.

Tin tưởng Hương, ngày 3/12/2025, chị A. đã chuyển số tiền 689,4 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu.

Sau khi nhận được tiền, Hương đã sử dụng số tiền này để thanh toán mua 73 thùng pháo hoa tại cửa hàng pháo hoa số 4 Bắc Ninh, tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, thay vì chuyển hàng cho chị A, Hương đã thuê xe vận chuyển số pháo hoa trên bán cho 2 người khác thu được 672,7 triệu đồng.

Số pháo hoa thu được (Ảnh: Bộ Công an).

Căn cứ các tài liệu đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Mai Hương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.