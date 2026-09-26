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Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Duy SN 1989 để điều tra về số tài sản trị giá 14,58 triệu đồng

Duy Anh
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Bị can Nguyễn Văn Duy bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản".

Ngày 24/9, Công an phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng cho biết, trước đó, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của anh V.N. H, sinh năm 1984, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Cơ khí Việt Hùng có trụ sở tại TDP Ngoại, phường Nguyễn Đại Năng, Hải Phòng, về việc bị kẻ gian lấy trộm 01 cuộn dây cáp hàn tại xưởng của công ty, trị giá khoảng 14,58 triệu đồng.

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Đối tượng Nguyễn Văn Duy (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Nguyễn Đại Năng đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, thu thập thông tin, tài liệu liên quan. Qua đó, xác định Nguyễn Văn Duy, sinh năm 1989, trú tại TDP Tống Xá, phường Nguyễn Đại Năng, thành phố Hải Phòng là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Căn cứ kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Duy.

Qua vụ việc trên, Công an phường Nguyễn Đại Năng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản.

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Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Phượng 65 tuổi
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