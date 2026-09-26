Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Phượng 65 tuổi

Nguyễn Thị Hồng Phượng bị cáo buộc đã đặt in ấn 10 xuất bản phẩm là sách với số lượng 21.000 quyển mà không có giấy phép theo quy định.

Ngày 26/9, Công an TP HCM thông tin, qua công tác quản lý nhà nước về hoạt động in ấn và phát hành xuất bản phẩm; Công an thành phố phát hiện Công ty TNHH in TM Trần Châu Phúc do Trần Năng Tiến (sinh năm: 1980; hiện ngụ tại: Phường Phú Thọ) làm giám đốc đã in ấn và phát hành 21.000 quyển sách mà không được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép xuất bản, tái bản theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP (Phòng PC01) xác định: Từ đầu năm 2025, Nguyễn Thị Hồng Phượng (sinh năm: 1961; trú tại phường Bàn Cờ) đã liên hệ và nhờ Lê Đăng Khôi (sinh năm: 1983; trú tại hường Chánh Hưng) đặt in ấn 10 xuất bản phẩm là sách với số lượng 21.000 quyển mà không có giấy phép theo quy định.

Lê Đăng Khôi tiếp tục gửi file sách để đặt Công ty TNHH in TM Trần Châu Phúc để in ấn và phát hành theo yêu cầu của Nguyễn Thị Hồng Phượng.

Hành vi của Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi, Trần Năng Tiến phạm vào tội "Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản" quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 344 Bộ luật hình sự.

Từ trái sang phải, đối tượng Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi và Trần Năng Tiến (Ảnh: Công an TP HCM).

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Phòng PC01) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi, Trần Năng Tiến phạm vào tội "Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản" để tiến hành điều tra theo quy định.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, người dân cần lựa chọn sách có nguồn gốc hợp pháp, không tiếp tay tiêu thụ sách in trái phép; kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm (Ảnh được hỗ trợ bởi AI).











