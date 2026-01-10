Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quang Đại SN 2003

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quang Đại (SN 18/7/2003; trú tổ 2, TDP Đông Trà, phường Bàn Thạch; nơi ở hiện nay: phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, các Quyết định và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 phê chuẩn.

Trước đó, ngày 07/01/2026, Phòng CSHS, CATP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của anh H.Q.D (SN 2003, trú khu phố Mỹ Thạch Bắc, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng) về việc bị Nguyễn Quang Đại dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền 96.867.000 đồng.

Nguyễn Quang Đại tại cơ quan công an. Ảnh: CA Đà Nẵng

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Phòng CSHS đã chỉ đạo tổ công tác khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung truy xét, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Kết quả điều tra xác định:

Lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước khi từng là nhân viên bán hàng của hãng OPPO tại một siêu thị điện máy, Nguyễn Quang Đại đã đưa ra thông tin gian dối về việc công ty OPPO chuẩn bị mở bán dòng điện thoại Find X9 với chương trình ưu đãi nội bộ dành cho nhân viên, giảm giá từ 30% đến 40% so với giá thị trường. Tin tưởng vào thông tin này, anh D đã nhờ Đại đứng tên mua giúp 05 chiếc điện thoại để bán lại kiếm lời.

Ảnh: CA Đà Nẵng

Mặc dù không còn làm việc tại công ty OPPO, không thuộc diện được hưởng bất kỳ chương trình ưu đãi nào, Nguyễn Quang Đại vẫn đồng ý nhận tiền. Để tạo lòng tin, đối tượng đã tự tạo một tài khoản Facebook giả mang tên “Mỹ Linh”, tự nhắn tin qua lại với nội dung hỏi mua điện thoại, trao đổi giá bán, mức chiết khấu, sau đó chụp lại các đoạn hội thoại gửi cho anh D nhằm chứng minh việc giao dịch là có thật.

Tin tưởng vào các thông tin gian dối này, anh D đã chuyển cho Đại tổng số tiền 96.867.000 đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng không mua điện thoại mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Mở rộng điều tra, Phòng CSHS tiếp tục làm rõ: ngày 30/12/2025, Nguyễn Quang Đại sử dụng chính tài khoản Facebook “Mỹ Linh” để tìm kiếm, giả vờ đặt mua 01 sim điện thoại số đẹp 0376.000.000 với giá 158 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận, đối tượng làm giả hóa đơn chuyển tiền ngân hàng gửi cho bị hại, khiến nạn nhân tin rằng tiền đã được chuyển và tiến hành thủ tục sang tên chủ sở hữu thuê bao di động cho Đại.

Sau khi chiếm đoạt được sim điện thoại, đối tượng tìm cách rao bán, cầm cố để lấy tiền tiêu xài thì bị Phòng CSHS phát hiện, bắt giữ. Tang vật thu giữ trong vụ án gồm: 01 điện thoại di động; 01 sim điện thoại di động số thuê bao 0376.000.000.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSHS tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

CẢNH GIÁC THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO NÚP BÓNG “ƯU ĐÃI NỘI BỘ” TRÊN MẠNG XÃ HỘI