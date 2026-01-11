Kiểm tra nơi ở của Phạm Thị Hồng Nhung, bắt quả tang 4 đôi nam nữ

Hồi 23 giờ 30 phút ngày 09/01/2026, Phòng PC02 Công an tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với Công an xã Bắc Hà tiến hành kiểm tra nơi ở của Phạm Thị Hồng Nhung, sinh năm 1987, tại thôn Bắc Hà 2, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Ảnh: Báo Lào Cai

Chân dung các đối tượng bị bắt quả tang. Ảnh: Báo Lào Cai

Quá trình kiểm tra phát hiện Phạm Thị Hồng Nhung có hành vi chứa mại dâm tại 04 phòng nghỉ, trong phòng có 04 đôi nam nữ đã và đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Phòng PC02 Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Thị Hồng Nhụng và các đối tượng có liên quan, thu giữ tổng số tiền mua bán dâm là 2.200.000 đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu, tài sản khác có liên quan.

Hiện vụ việc đang được phòng PC02 Công an tỉnh Lào Cai thụ lý điều tra.