HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Kiểm tra nơi ở của Phạm Thị Hồng Nhung, bắt quả tang 4 đôi nam nữ

Chi Chi |

Phòng PC02 Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Thị Hồng Nhụng và các đối tượng có liên quan.

Hồi 23 giờ 30 phút ngày 09/01/2026, Phòng PC02 Công an tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với Công an xã Bắc Hà tiến hành kiểm tra nơi ở của Phạm Thị Hồng Nhung, sinh năm 1987, tại thôn Bắc Hà 2, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

Kiểm tra nơi ở của Phạm Thị Hồng Nhung, bắt quả tang 4 đôi nam nữ - Ảnh 1.

Ảnh: Báo Lào Cai

Kiểm tra nơi ở của Phạm Thị Hồng Nhung, bắt quả tang 4 đôi nam nữ - Ảnh 2.

Chân dung các đối tượng bị bắt quả tang. Ảnh: Báo Lào Cai

Quá trình kiểm tra phát hiện Phạm Thị Hồng Nhung có hành vi chứa mại dâm tại 04 phòng nghỉ, trong phòng có 04 đôi nam nữ đã và đang thực hiện hành vi mua bán dâm. 

Phòng PC02 Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Thị Hồng Nhụng và các đối tượng có liên quan, thu giữ tổng số tiền mua bán dâm là 2.200.000 đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu, tài sản khác có liên quan. 

Hiện vụ việc đang được phòng PC02 Công an tỉnh Lào Cai thụ lý điều tra.

Tạm giữ hình sự Đinh Thị Kim SN 1984 trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

mại dâm

môi giới mại dâm

khám xét

bắt quả tang

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại