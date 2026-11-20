Bằng thủ đoạn thuê xe mô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền, Quỳnh Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổng cộng 22 xe của một cơ sở cho thuê xe.

Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Giang Thị Quỳnh Anh (SN 1992, trú tổ dân phố Chơn Tâm 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra ban đầu, bằng thủ đoạn thuê xe mô tô tự lái rồi mang đi cầm cố, Quỳnh Anh đã thuê tổng cộng 22 xe của một cơ sở cho thuê xe trên địa bàn.

Do nợ tiền nhiều người, Quỳnh Anh nảy sinh ý định thuê xe mô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Để thực hiện, đối tượng liên hệ chủ cơ sở cho thuê xe mô tô tự lái, giới thiệu bản thân làm bếp tại một khách sạn, có khách lưu trú cần thuê xe đi lại nên đứng ra liên hệ giúp. Tin tưởng Quỳnh Anh, nạn nhân đã đồng ý giao xe và chi hoa hồng giới thiệu khách. Thời gian đầu, Quỳnh Anh thanh toán tiền thuê đúng thỏa thuận, tạo lòng tin để tiếp tục nhận thêm phương tiện. Từ ngày 7/8 đến 28/10/2026, đối tượng đã thuê tổng cộng 22 xe mô tô.

Giang Thị Quỳnh Anh nghe đọc lệnh khởi tố, bắt giam. Ảnh: CA TP Đà Nẵng

Sau khi nhận xe, Quỳnh Anh tìm người nhận cầm cố thông qua mạng xã hội. Để che giấu nguồn gốc phương tiện, đối tượng đưa thông tin xe là tài sản của gia đình, của chị hoặc em gái; đồng thời viện dẫn hoàn cảnh khó khăn, cần tiền giải quyết việc gia đình để đề nghị người khác nhận xe làm tin. Từ đó, Quỳnh Anh mang các phương tiện đi cầm cố, vay số tiền từ 4,5 triệu đồng đến 9 triệu đồng mỗi xe. Khi đến hạn trả xe, Quỳnh Anh đưa ra các lý do như khách thuê gia hạn hoặc chưa thu được tiền từ khách để kéo dài thời gian. Phát hiện dấu hiệu bất thường, chủ cơ sở kiểm tra và biết các phương tiện đã được giao cho người khác nên trình báo cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương xác minh, truy vết và thu hồi được 19/22 xe mô tô. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đang xác minh, tìm kiếm những người có liên quan và người bị hại khác để phục vụ công tác thu hồi tài sản, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, thu hồi tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các cá nhân, tổ chức từng cho Giang Thị Quỳnh Anh thuê, mượn xe hoặc giao tài sản nhưng chưa được hoàn trả; những người đã nhận cầm cố, nhận giữ, mua bán hoặc hiện đang quản lý các phương tiện do Quỳnh Anh giao; người đã cho Quỳnh Anh vay tiền, giao tiền có liên quan đến các phương tiện nói trên chủ động liên hệ, cung cấp thông tin và phối hợp làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí Thiếu tá Lê Thanh An – Điều tra viên, số điện thoại 0905680890 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Theo CATP Đà Nẵng