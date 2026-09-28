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Ra lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của trưởng phòng thuế Lộc Thị Hồng SN 1970

Duy Anh
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Lộc Thị Hồng bị cáo buộc nhận hối lộ 550 triệu đồng để tiếp tay cho doanh nghiệp trong việc chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng.

Ngày 28/9. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn (Phòng Cảnh sát kinh tế) thông tin, đơn vị này đã bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về các hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra trong giai đoạn 2020-2021 trên địa bàn tỉnh.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lộc Thị Hồng về tội Nhận hối lộ (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Căn cứ kết quả điều tra xác định: Tháng 11/2020, Đỗ Kim Nhung (sinh năm 1979, trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn) là kế toán Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Golden Sun (viết tắt là Công ty Golden Sun) đã giới thiệu và đưa Hứa Thúy Hằng (sinh năm 1983, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) là Giám đốc Công ty Golden Sun đến nhà Lộc Thị Hồng (sinh năm 1970, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn).

Thời điểm trên, Hồng là Trưởng phòng Kê khai - kế toán thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn (thời gian năm 2020 - 2021, nay là Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Thuế tỉnh Lạng Sơn).

Các đối tượng đã nhờ Hồng tạo điều kiện, giúp đỡ Công ty Golden Sun trong việc chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng. Từ tháng 11/2020 đến tháng 5/2021, Hằng đã đưa 5 lần tiền hối lộ cho Hồng với tổng số tiền là 550 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lộc Thị Hồng về tội Nhận hối lộ và Đỗ Kim Nhung về tội Môi giới hối lộ.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hứa Thuý Hằng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Kim Nhung về tội Môi giới hối lộ (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của Lộc Thị Hồng và Đỗ Kim Nhung; thu giữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc hoàn thuế của Công ty Golden Sun và truy thu toàn bộ số tiền hối lộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ án, thu hồi triệt để toàn bộ số tiền hối lộ và nhận hối lộ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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Khám xét nơi làm việc của bị can Lộc Thị Hồng (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

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