Ra lệnh bắt tạm giam Huỳnh Hải Huy SN 1983

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Hải Huy (SN 1983) trú 430/26 Hùng Vương, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt bị can đối với Nguyễn Thị Hồng Thảo (SN 1985) trú 28 Trần Cao Vân, phường Pleiku về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Huỳnh Hải Huy nghe đọc lệnh bắt. Ảnh: CA Gia Lai

Nguyễn Thị Hồng Thảo nghe đọc lệnh bắt. Ảnh: CA Gia Lai

Quá trình điều tra xác định: Huỳnh Hải Huy đã bàn bạc, thống nhất cùng với vợ của mình là Nguyễn Thị Hồng Thảo đưa ra thông tin gian dối, không có thật, cần tiền để thực hiện việc đáo hạn các khoản vay tại ngân hàng hoặc mua bán đất đai và đưa các giấy tờ giả nhằm chứng minh bản thân đang có hoạt động mua bán đất đai để bị hại tin tưởng cho vay mượn tiền rồi chiếm đoạt.

Hiện tại vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo: Cá nhân, tổ chức nào là bị hại hoặc liên quan đến các hành vi do Nguyễn Thị Hồng Thảo, Huỳnh Hải Huy thực hiện, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ: số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai; số điện thoại: 0694349286 hoặc điều tra viên Triệu Đỗ Trường Sơn - số điện thoại: 0396.546.765) để trình báo sự việc và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.