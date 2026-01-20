HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ra lệnh bắt tạm giam nhân viên bảo hiểm Nguyễn Thị Mỹ Khanh

Chi Chi |

Nguyễn Thị Mỹ Khanh có hành vi tham ô tài sản.

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Khanh (sinh năm 1987, thôn Thăng Lập, xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk), từng là “Chuyên viên dịch vụ khách hàng” của 1 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ, để điều tra về hành vi Tham ô tài sản.ư

Ra lệnh bắt tạm giam nhân viên bảo hiểm Nguyễn Thị Mỹ Khanh - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Mỹ Khanh. Ảnh: CA Đắk Lắk

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định: Trong thời gian từ ngày 19/7/2016 đến 30/4/2025, với chức vụ là “Chuyên viên dịch vụ khách hàng” được giao nhiệm vụ thu tiền phí bảo hiểm của khách hàng, Nguyễn Thị Mỹ Khanh đã nhiều lần thu tiền phí bảo hiểm của các khách nhưng không nộp vào Công ty và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 219 triệu đồng. 

Qua làm việc với Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Mỹ Khanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai mục đích chiếm đoạt tiền là để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Hành vi của đối tượng thể hiện rõ việc lợi dụng quyền hạn được giao chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý, gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ thêm các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

