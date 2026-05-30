Ra lệnh bắt tạm giam đối với Phan Ngọc Linh SN 1990

Ngày 29/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Ngọc Linh (SN 1990, trú tại thôn 5, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, căn cứ tố giác về tội phạm của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2026, Phan Ngọc Linh đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân được người thân cho, tặng một thửa đất có địa chỉ tại thôn Nam Đức, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định bắt bị can Phan Ngọc Linh để tạm giam. Ảnh: CA Quảng Trị

Sau đó, Linh thuê người làm giả “Sổ hồng” đối với thửa đất đó mang tên người sử dụng là vợ chồng Linh rồi lừa bán thửa đất nói trên để chiếm đoạt số tiền trên 500 triệu đồng của công dân.

Quá trình làm rõ, ngày 28/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Ngọc Linh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.