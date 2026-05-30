HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ra lệnh bắt tạm giam đối với Phan Ngọc Linh SN 1990

Chi Chi
|

Phan Ngọc Linh bị bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 29/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Ngọc Linh (SN 1990, trú tại thôn 5, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, căn cứ tố giác về tội phạm của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2026, Phan Ngọc Linh đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân được người thân cho, tặng một thửa đất có địa chỉ tại thôn Nam Đức, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Ra lệnh bắt tạm giam đối với Phan Ngọc Linh SN 1990 - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định bắt bị can Phan Ngọc Linh để tạm giam. Ảnh: CA Quảng Trị

Sau đó, Linh thuê người làm giả “Sổ hồng” đối với thửa đất đó mang tên người sử dụng là vợ chồng Linh rồi lừa bán thửa đất nói trên để chiếm đoạt số tiền trên 500 triệu đồng của công dân.

Quá trình làm rõ, ngày 28/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Ngọc Linh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Khám xét, bắt giữ chủ nhà thuốc Nguyễn Đăng Thu SN 1971
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

lừa đảo

Tin ngắn

báo mới

lừa đảo chiếm đoạt tài sản

bắt tạm giam

Hay độc lạ

lệnh bắt tạm giam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại