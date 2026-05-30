Khám xét, bắt giữ chủ nhà thuốc Nguyễn Đăng Thu SN 1971

Nguyễn Đăng Thu bị bắt để điều tra hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng cấm" là thuốc Đông dược.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một đường dây chuyên sản xuất và phân phối thuốc Đông dược không rõ nguồn gốc xuất xứ với quy mô đặc biệt lớn. Nhiều tổ công tác đã đồng loạt ra quân, tiến hành kiểm tra, khám xét khẩn cấp các địa điểm pha chế và tiêu thụ trên địa bàn thành phố.

Các địa điểm bị lực lượng chức năng kiểm tra chuyên sâu bao gồm Nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường (số 212/8 Lê Lai, phường Bến Thành) và cơ sở tại số 151B Nguyễn Thượng Hiền (phường Bình Lợi Trung, TP.HCM).

Hai điểm kinh doanh này do Nguyễn Đăng Thu (55 tuổi, trú tại phường Bình Lợi Trung) và Nguyễn Đăng Hải (66 tuổi, trú tại phường Tân Định) trực tiếp sở hữu và điều hành.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM thi hành lệnh bắt chủ nhà thuốc Bảo Thanh Đường. Ảnh: Báo NLĐ

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt thùng chất lỏng không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ được xếp la liệt trên nền nhà. Ngay sau đó, Ban chuyên án đã cử các mũi trinh sát độc lập di chuyển ra các tỉnh, thành phía Bắc để truy xét toàn bộ các đại lý và điểm tiêu thụ trong mạng lưới của Thu và Hải.

Tính đến thời điểm bị triệt phá, công an đã bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu và tịch thu lượng tang vật là thuốc Đông dược thành phẩm trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, tính từ tháng 3/2024 cho đến nay, đường dây này đã sản xuất và tẩu tán ra thị trường số lượng thuốc lậu với tổng trị giá vượt mức 10 tỷ đồng.

Nguy cơ tổn hại sức khỏe và lời cảnh báo từ cơ quan công an

Đại diện Công an TP.HCM nhận định, phương thức hoạt động của các đối tượng trong vụ án này vô cùng liều lĩnh. Việc đưa các sản phẩm y tế kém chất lượng, không qua kiểm định vào thị trường là hành vi đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh, đồng thời gây bức xúc trong dư luận và làm suy giảm niềm tin của người dân vào hệ thống y tế công cộng. Trong giai đoạn tiếp theo, cơ quan điều tra sẽ mở rộng vụ án nhằm quét sạch các đầu mối cung cấp nguyên liệu thô cũng như các mắt xích tiêu thụ.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ lưỡng nguồn gốc xuất xứ của tất cả các loại dược phẩm trước khi dùng. Chỉ nên tìm mua thuốc tại các bệnh viện, cơ sở y tế hoặc nhà thuốc uy tín đã được cấp phép chính thức; chủ động kiểm tra kỹ bao bì, tem chống giả, hạn sử dụng. Tuyệt đối không mua các loại thuốc trôi nổi, thuốc được quảng cáo sai sự thật qua các trang mạng xã hội không rõ nguồn gốc.

Khám xét nơi ở, bắt giữ Nguyễn Văn Sinh sinh năm 1988
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

