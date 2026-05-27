Khám xét nơi ở, bắt giữ Nguyễn Văn Sinh sinh năm 1988

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi để trao đổi, mua bán súng nén hơi và các linh kiện chế tạo vũ khí nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế đã xác định Phạm Thanh Bình (sinh năm 2004) cùng các đối tượng Hồ Dương Huỳnh Đức (sinh năm 2003), Lê Phú Vẫn (sinh năm 1995), Huỳnh Ngọc Đức (sinh năm 2000), Trần Tám (sinh năm 1993), Phạm Xuân Dũng (sinh năm 1991, cùng trú tại thành phố Huế) và Phan Văn Quang (sinh năm 1996, trú tại xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng) có hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 25/12/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an xã Chân Mây – Lăng Cô và Công an xã Phú Lộc tiến hành triệu tập Phạm Thanh Bình để đấu tranh làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mặc dù đối tượng chối tội, tuy nhiên trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Bình đã phải thừa nhận hành vi phạm tội. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đồng loạt triệu tập các đối tượng liên quan, thu giữ 05 khẩu súng nén hơi bắn đạn chì cùng hơn 1.000 viên đạn.

Cơ quan Công an làm việc với các đối tượng.

Từ lời khai của các đối tượng, lực lượng Công an xác định Phan Văn Quang là đối tượng trực tiếp sản xuất, cung cấp vũ khí cho nhóm đối tượng tại thành phố Huế. Ngày 03/2/2026, 01 tổ công tác đặc biệt được cử vào tỉnh Lâm Đồng để xác minh, điều tra, làm rõ.

Đến ngày 06/2, Tổ công tác bất ngờ áp sát, khống chế thành công Phan Văn Quang tại nhà riêng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gồm: máy tiện nòng súng, máy đánh bóng rãnh nòng, máy khoan, 30 thanh kim loại dùng chế tạo nòng súng, 10 van súng, khoảng 5kg đạn chì tương đương 15.000 viên cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan Công an, Phan Văn Quang đã khai nhận toàn bộ hành vi nhập linh kiện, chế tạo và mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh.

Các đối tượng cùng tang vật.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhiều tài khoản ẩn danh đăng bán súng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Huỳnh Thế Phúc (sinh năm 1991, trú tại phường Hóa Châu, thành phố Huế) là đối tượng thường xuyên đăng bài mua bán súng trái phép.

Khi bị triệu tập làm việc, Phúc quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ thu thập được, đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội. Tang vật thu giữ gồm 01 khẩu súng nén hơi hiệu FX bắn đạn chì.

Tiếp đó, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Sinh (sinh năm 1988, trú tại Hưng Lộc, thành phố Huế) sử dụng tài khoản mạng xã hội để tìm mua vũ khí. Khám xét nơi ở của Sinh, lực lượng Công an thu giữ 03 khẩu súng nén hơi, trong đó có khẩu Fx Airgun Terminator Custom 2024 trị giá khoảng 16 triệu đồng, cùng 500 viên đạn chì các loại. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Không dừng lại ở đó, trong tháng 2/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục phát hiện Ngô Đức Dương (sinh năm 2003, trú tại Thuận An, thành phố Huế) có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng thường xuyên đăng tải thông tin sửa chữa, tinh chỉnh súng. Ngày 10/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an phường Thuận An tiến hành bắt giữ, đấu tranh làm rõ hành vi của đối tượng, thu giữ 01 khẩu súng nén hơi Condo cùng 250 viên đạn chì.

Từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đã bắt giữ, khởi tố 10 đối tượng về hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; thu giữ 10 khẩu súng nén hơi bắn đạn chì, gần 20.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, linh kiện phục vụ chế tạo vũ khí.

Hiện toàn bộ các đối tượng đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Huế khởi tố bị can để điều tra theo quy định pháp luật.