HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ra lệnh bắt tạm giam cựu nhân viên hỗ trợ kinh doanh Hà Văn Hiếu SN 1994

Duy Anh |

Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố cựu nhân viên tài chính lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hà Văn Hiếu, sinh năm 1994, trú tại bản Sài Khao, xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ, nguyên là nhân viên hỗ trợ kinh doanh của một công ty tài chính về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Hà Văn Hiếu tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian làm nhân viên hỗ trợ kinh doanh của công ty, Hà Văn Hiếu có điều kiện tiếp cận thông tin của nhiều khách hàng và nắm rõ quy trình ký kết hợp đồng thông qua phương thức điện tử (ký hợp đồng online).

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý chủ quan của một số người dân, đối tượng đã tiếp cận khách hàng, đưa ra các thông tin gian dối với lý do hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn, phát hành thẻ tín dụng hoặc xử lý các thủ tục tài chính khác.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, Hiếu yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ cá nhân, chụp ảnh chân dung, cung cấp các thông tin liên quan, thậm chí mượn điện thoại cá nhân để "hoàn tất thủ tục".

Tuy nhiên, sau đó đối tượng đã tự ý sử dụng thông tin của khách hàng để ký kết các hợp đồng online phát hành thẻ tín dụng, hợp đồng vay tiền đứng tên khách hàng mà họ không hề hay biết.

Toàn bộ số tiền trong thẻ tín dụng và số tiền vay được giải ngân đều bị Hiếu chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2023 đến năm 2026, Hà Văn Hiếu đã sử dụng thông tin của 60 khách hàng để thiết lập nhiều hợp đồng tín dụng trái phép, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và các cá nhân có liên quan.

2 số điện thoại tuyệt đối không được bắt máy, tất cả người dân chú ý
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

lừa đảo chiếm đoạt tài sản

khởi tố

bắt tạm giam

nhân viên tài chính

Hay độc lạ

Thi hành Lệnh bắt tạm giam

nhân viên hỗ trợ kinh doanh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hiện trường khủng khiếp vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến 14 người chết, 80 người bị thương

01:14
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ lao đầu xuống đất và phát nổ khiến nữ nghị sĩ Mỹ thiệt mạng

00:54
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

01:18
Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

00:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại