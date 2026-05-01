Ra lệnh bắt tạm giam chủ quán bar Revo Đặng Tuấn Vũ SN 1991

Ngày 25/-5, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Tuấn Vũ (sinh năm 1991, ngụ phường Rạch Dừa, TPHCM) cùng Mai Quý Dương (sinh năm 1972, ngụ phường Vũng Tàu, TPHCM).

Liên quan đến vụ án, cơ quan chức năng cũng áp dụng biện pháp khởi tố bị can và ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Ngọc Anh. Cả 3 đối tượng trên đều bị điều tra về tội "Trốn thuế".

Trước đó, lực lượng chức năng TPHCM đã bất ngờ đột kích quán bar Revo (tọa lạc tại phường Vũng Tàu), triệt phá thành công một ổ nhóm ma túy quy mô lớn tại đây. Quá trình truy xét sâu, cơ quan công an đã khởi tố tổng cộng 50 đối tượng về loạt hành vi bao gồm mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ trái qua: Đặng Tuấn Vũ, Mai Quý Dương và Lê Ngọc Anh. Ảnh: Báo NLĐ

Tuy nhiên, cuộc điều tra tại tụ điểm ăn chơi này chưa dừng lại ở đó. Nhận chỉ đạo trực tiếp từ Giám đốc Công an TPHCM, Phòng PC03 đã chủ động nhập cuộc, đi sâu vào thanh tra và bóc tách toàn bộ các hoạt động tài chính, dòng tiền dòng về của cơ sở này.

Kết quả đối chiếu các số liệu kê khai thuế đã làm sáng tỏ chiêu trò tinh vi của nhóm tội phạm kinh tế. Trên thực tế, quán bar Revo vận hành dưới pháp nhân của Công ty Mai Group và do Đặng Tuấn Vũ trực tiếp làm chủ, quản lý cũng như điều hành mọi hoạt động.

Nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý trước pháp luật nếu có biến cố xảy ra, Vũ đã chi tiền thuê Mai Quý Dương đứng tên làm người đại diện theo pháp luật trên giấy tờ. Đồng thời, Vũ tuyển dụng Lê Ngọc Anh vào vị trí kế toán với nhiệm vụ chuyên trách khâu kê khai và báo cáo thuế với cơ quan chức năng.

Tiến hành bóc tách hệ thống sổ sách mật và các dữ liệu kinh doanh, cơ quan điều tra làm rõ dòng tiền khổng lồ bị nhóm này che giấu. Cụ thể, chỉ tính riêng trong năm 2025, tổng doanh thu dòng từ các hoạt động vui chơi, giải trí và dịch vụ thực tế của quán bar Revo cán mốc hơn 41 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, khi làm việc với cơ quan thuế, Công ty Mai Group chỉ xuất hóa đơn giá trị gia tăng và khai báo nhỏ giọt với số tiền khiêm tốn hơn 6 tỷ đồng.

Như vậy, lượng doanh thu từ hoạt động bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ bị nhóm đối tượng này cố tình bỏ ngoài sổ sách kế toán, không xuất hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế lên tới hơn 35 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan công an xác định tổng số tiền thuế mà doanh nghiệp này đã né tránh nghĩa vụ đóng vào ngân sách Nhà nước là hơn 2,9 tỷ đồng.